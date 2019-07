Misión fallida: abortamos la operación bikini. El verano ya está aquí, y muchas de nosotras, tras otro fallido intento más de operación bikini, hemos desistido. El poder de la comida ha sido mayor y hemos sucumbido al placer de esta. ¿Quién va a negarse en primavera de disfrutar en las terrazas de una cerveza con unas patatas?¿O de ese helado de chocolate con trocitos con el buen tiempo? El pecado ha sido realizado, y obviamente en esta época del año nos cuesta más disimular esos kilitos de más. No podemos llevar un chaquetón y capas de ropa bajo las cuales esconder esa tripita molesta que no sabes qué hacer con ella. Además, no importa lo que adelgaces porque ella seguirá ahí, en mayor o menor medida, e inevitablemente nos seguirá incomodando a menos que la disimulemos con estos sencillos trucos.

Seamos realistas, las dietas milagro son una farsa, y lo ideal para evitar esa barriguilla es llevar durante todo el año un equilibrio, un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada, libre de grasas y azúcares. Seguramente estarás harta de escuchar la importancia de la alimentación. Por eso, si este año tampoco has conseguido deshacerte de esa barriguilla, con estos trucos que mostramos en el vídeo no desaparecerá, pero puedes disimularla.

Está claro que en la sociedad que vivimos le damos una gran importancia al exterior, aunque cada vez se es más crítico con la influencia de la sociedad y, menos mal, se trata de evitar que la estética sea aquello que nos mueva principalmente. Pero aunque nos preocupemos de nuestro físico tampoco dramaticemos, tener algo de barriga, no debería causarnos ningún trauma, es algo totalmente normal y de lo más común. Y hay dos motivos que deberían calmar esta angustia. El principal es que nadie es perfecto, que es muy común tener esa maldita tripita y que obviamente, el exterior no determina quién ni cómo somos. La segunda buena noticia es que la ropa, aunque a veces la odiemos, puede ser nuestra mejor aliada y ayudarnos a disimular las partes de nuestro cuerpo que menos nos gusta y resaltar otras. Te explicamos cómo disimular la barriga.

