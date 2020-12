Soluciones caseras para eliminar las manchas de la ropa (y sin tirar de químicos)

VINAGRE BLANCO PARA QUITAR LAS MANCHAS DE LA ROPA:

Este uno de los ingredientes naturales más usados para blanquear la ropa. Además, es perfecto para eliminar las manchas de orina y vómito. Sin dejar de lado, que si añadimos vinagre blanco en los lavados, ayudará a eliminar olores desagradables gracias a sus propiedades ácidas.

Ingredientes:

• Agua tibia

• Vinagre blanco

Pasos:

• Solo tenéis que remojar la prenda en agua caliente y vinagre.

• Dejadla a remojo una noche y después lavad como de costumbre.

• Recordad que si el tejido es delicado, el agua debe ser fría.

• Otra opción muy buena es para limpiar la lavadora y es que cada cierto tiempo, también necesita un lavado.

• Sólo tenéis que hacer una colada en vacío con una taza de vinagre y quedará como nueva.

LIMÓN:

El limón es otro ingrediente muy popular para blanquear la ropa y es que, gracias a sus propiedades funciona como un astringente natural que ayuda a limpiar en profundidad.

Ingredientes:

• 1 limón

• 1 puñado de sal gruesa

Pasos:

• Mezclad el zumo de un limón con sal y frotad sobre la mancha para obtener un mejor resultado.

• Luego, tended la ropa al sol para que se seque y lavad después con agua fría.

• Es importante tener presente que si las manchas son difíciles es posible que se tenga que repetir esta operación.

• Mezclar limón con otros ingredientes aumenta su efectividad como por ejemplo con bicarbonato. Sólo necesitáis aplicar dos cucharadas pequeñas de éste sobre la mancha junto al zumo del limón para luego, frotar y hacer que estas desaparezcan por completo.

Limones | iStock

ALMIDÓN DE MAÍZ:

Aunque no es uno de los ingredientes más usados para eliminar manchas, debido a su desconocimiento, el almidón de maíz no sólo es una opción económica sino también muy eficaz para limpiar las prendas en seco. Sin dejar de lado, su gran capacidad de absorción, para eliminar las manchas de grasa.

Ingredientes:

• Un puñado de almidón de maíz

• Un cepillo

Pasos:

• Humedeced un poco de almidón de maíz y frotadlo directamente sobre la mancha.

• Luego, retirad con un cepillo y enjuagad la prenda con agua caliente.

• Para eliminar la suciedad y desodorizar una prenda, sin tener que ir a la tintorería, sólo tenéis que colocar la ropa dentro de una bolsa de plástico y echar dos tazas de maicena.

• Luego, removed hasta que la prenda queda totalmente cubierta.

• Dejad reposar toda la noche y al día siguiente, eliminad la maicena con un aspirador para desprender toda la suciedad.

Otras opciones para conservar la ropa en buen estado:

• Separar la ropa correctamente, antes de hacer la colada, es una de las características más importantes para mantenerla cuidada. Los colores pastel, los beige o los grises no son blancos y deben colocarse con prendas claras. No olvidéis no mezclar la ropa blanca con la de color, ya que puede desteñir y manchar.

• Para evitar las manchas en la ropa blanca, alternativas como no aplicar perfumes, desodorantes u otros químicos que puedan hacer contacto con la tela son importantes a tener en cuenta. Por lo general, estos productos suelen crear manchas amarillentas en las prendas.

• Si podéis secar la ropa blanca al sol, este tono se verá más brillante y bonito y esto se debe a que los rayos UV contribuyen a mantener este color de mejor forma.