Siete consejos que te ayudarán a mantener la concentración

Aprovechar el tiempo no es solo una cuestión de horas. Más vale calidad que cantidad y es que, seguro que hay días en los que has trabajado cuatro horas y sientas que has sido mucho más productivo que en otros en los que has estado el doble, pero haciendo de todo menos lo que debías de hacer.

Mensajes, llamadas y todo tipo de distracciones que afectan a tu rendimiento y disminuyen tu productividad y que hacen que acabes el día sin haber realizado nada de provecho. Por ello, para evitar que malgastemos horas inútilmente y que seamos lo más efectivos posibles, es imprescindible tener una buena capacidad de concentración.

Aquí te dejamos una serie de consejos y técnicas que te ayudarán a mejorar este aspecto para que puedas potenciar al máximo tu productividad:

1. Duerme lo necesario. Es importante saber que debemos dormir las horas necesarias ya que, por el contrario, la falta de descanso hará que no estemos lo suficientemente lúcidos como para mantener la atención y repercutirá negativamente en nuestra claridad de pensar ya que estaremos más dispersos.

2. Elimina todas las distracciones. Tener el móvil a tu lado no te ayudará a concentrarte, por eso, lo ideal es que o bien lo apagues o lo silencies. En caso de silenciarlo, colócalo boca abajo para que cuando te llegue algún mensaje la luz de la pantalla no te haga perder la focalización.

3. Hazte un 'planning'. Cuanta más organización, más productividad habrá. Marcar los tiempos te ayudará a empezar y a acabar cada cosa. Asimismo, compararte con tu plan de acción y ver que lo estás cumpliendo te servirá como motivación.

4. Date algún descanso. Es necesario darse algún descanso cada cierto tiempo para que la mente desconecte y descanse. De esta manera, cuando se retome la tarea se hará con mucha más fuerza.

5. Papel y boli. Escribir a mano ayuda a mantener el foco en lo que estamos haciendo ya que nuestro cerebro hace un esfuerzo mayor por concentrarse.

6. Ordena tu espacio de trabajo. Que el sitio donde vayas a realizar la tarea esté desordenado hará que te distraigas con cosas que tengas a tu alcance. Por eso, es importante que esté limpio y que únicamente dispongas de las cosas que te sean necesarias. Además, un entorno ordenado te ayudará a crear un ambiente de armonía y equilibrio.

7. No escuches música. Pese a que mucha gente considera que le ayuda a la hora de mantener la concentración, escuchar música mientras se estudia o se trabaja no es lo más conveniente. Sí es cierto que hacerlo justo antes de comenzar puede conllevar a ciertos aspectos positivos como la estimulación del cerebro, pero hacerlo en el transcurso puede disminuir la información que se pretenda retener.

