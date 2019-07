En vacaciones la cabeza desconecta y el cuerpo descansa. El tiempo no estresa sino que fluye, y todo sale mejor. Los viajes de verano son inolvidables. Pero también lo son las fiestas. Y si te gusta organizarlas tú, invitar a amigos a casa y no dejar ningún detalle sin pulir, tenemos las claves para convertir tu casa en el fiestón más épico.

Y aunque las suelas hacer improvisadas, de última hora, este artículo no te va a dejar indiferente, pues hay muchas opciones, solo necesitas estos 'ingredientes' para hacer el plan más extraordinario:

- Luces negras

Las luces negras son las que hacen resaltar los colores y también los materiales fluorescentes. Es la luz ultravioleta. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde tu camiseta blanca brillaba una pasada? Pues imagínate el efecto que puede provocar en tu casa. Las puedes comprar aquí

Luz negra para fiestas | Amazon

- Globos

Prepárate para sentir que vuelas con estos globos. Parece una nebulosa de estrellas. Si los colocas en tu casa, es inevitable que la noche sea especial. Están disponibles aquí

Globos | Amazon

- Tiras decorativas

El suelo y las paredes puedes dejarlas negras, oscuras. O puedes aumentar los estímulos jugando con colocar estas tiras de luces por la casa, creando una sensación loca y especial. Las encontrarás aquí

Tiras de neón | Amazon

- Maquillaje de neón

De poco sirve ambientar la casa y ya, pudiendo brillar y convertirte en alguien fluorescente. ¡El maquillaje de neón es una pasada y hay una gran gama de colores! Además te lo puedes poner tanto por el cuerpo como por la cara, y convertirte en lo que quieras, para moverte al ritmo de la música y acompañada de tus amigos, también brillantes. Descúbrelo aquí

Maquillaje de neón | Amazon

- Moon Glow

Que no falte el pintalabios divino, tienes todos estos colores.¡Búscalos aquí!

Pintalabios fluorescentes | Amazon

- Pinceles

Si quieres volverte loca y ponerte creativa, usa pinceles de diferentes grosores para poder hacer los dibujos que quieras por tu cara y tu cuerpo. Además, también hay plantillas de todo tipo por si quieres que quede bien profesional y tener muchas más opciones.

Pinceles | Amazon

- Desmaquillante

Para que no cunda el pánico si le coges tanto cariño al maquillaje que se te olvida quitártelo y no te das cuenta hasta la mañana siguiente, tienes agua micelar para limpiarte y dejar tu piel como si nada hubiera pasado. Encuéntralo aquí

Agua micelar | Amazon

- Varitas luminosas

Para que no eches de menos ni un detalle, aquí están las famosas varitas luminosas que son tan chulas . No te preocupes más porque las puedes comprar fácilmente aquí.

Pulseras de neón | Amazon

- Altavoz

Bueno, no se si te lo has preguntado. Pero falta lo básico y principal de las fiesta: la música, y bien alta. Osea, un buen altavoz. Y¿qué altavoz? Uno que reviente, que haga sonar la música tan alta y tan bien que te atraviese hasta la piel. Y que mejor que este Sony que puedes comprar aquí, con mil opciones ¡incluida el karaoke! No le falta nada para que puedas montar tu propio show y que más que una casa parezca un escenario. Y para colmo, emite luces espectaculares que entonan total con la decoración y los maquillajes.¡Está aquí!

Altavoz | Amazon

- Máquina de humo

Bueno y ya si quieres coronar el planazo con broche de oro, que sepas que aquí puedes comprar una máquina de humo, igual que las de los conciertos, para que la euforia no pueda ser mayor. Lo verás aquí