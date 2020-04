Muchas personas dudan sobre si es necesario desinfectar la compra al volver a casa o no. Aunque no es imprescindible y el mayor riesgo de ir al supermercado siguen siendo las demás personas, siempre es conveniente tomar cualquier tipo de precaución para evitar contraer el virus. Por este motivo, te recomendamos ver el vídeo superior, donde te mostramos, paso a paso, cómo desinfectar los diferentes productos de tu compra.

En estos días de confinamiento, en los que salir de casa supone un gran reto y el contacto con otras personas es prácticamente ajeno, cualquier medida de protección para evitar la propagación del coronavirus es bien recibida. Aunque el Gobierno ha decretado una cuarentena obligatoria para los trabajadores no esenciales, está permitido ir al supermercado o a la farmacia a comprar. Sin embargo, es en estos momentos cuando más nos estamos exponiendo a contagiarnos del virus.

Entre las recomendaciones a la hora de ir al supermercado, se aconseja mantener la distancia de seguridad con otras personas, llevar mascarilla y evitar pagar en efectivo. Asimismo, es imprescindible llevar a cabo una buena higiene personal, lavarnos correctamente las manos al regresar a casa y no tocarnos la cara. También se aconseja desinfectar la tarjeta de crédito, o las monedas y billetes de haberlos usado. No obstante, aunque hayamos seguido a rajatabla todos estos requisitos, es posible que algún producto de la compra esté infectado, provocando que cualquier medida tomada haya sido en vano. Por ello, en el vídeo superior te mostramos cómo has de desinfectar la compra del supermercado.

Aunque la comida esté envasada, si el envoltorio está contaminado puede traspasar los gérmenes a la comida o a tus manos al abrirlo. Al estar en casa no nos tomamos tan en serio las recomendaciones de higiene, y no dudamos a la hora de tocarnos la cara. Si se da el caso de que el envoltorio estuviera infectado, es probable que te contagies del COVID-19. Por este motivo, te recomendamos desinfectar la compra al llegar a tu casa siguiendo las recomendaciones del videotutorial.

