¿Tu ropa sigue teniendo pelos de mascota aunque la laves? Sigue estos consejos

El pelo de los animales se convierte en todo un reto a la hora de eliminarlo de nuestras prendas. Sigue los consejos que te damos en el vídeo superior para no ver más pelos de mascota en tus prendas aún después de haberlas lavado a máquina.

Tener animales en casa aporta numerosas ventajas: si vives sola, una mascota es la compañera ideal para sentirnos acompañadas y darnos cariño incondicional. Por otra parte, si tenemos niños en casa, el cuidado de los animales es una forma interesante de empezar a crear hábitos de responsabilidad que les hagan tomar conciencia de sus deberes cotidianos.

Sin embargo, tampoco nos llevemos a engaño: tener mascota en casa también conlleva una serie de desventajas, y muchas de ellas se resumen en una sola palabra: PELOS. Si no tomamos precauciones, nuestro hogar puede acabar convirtiéndose en el festival del pelo perruno o gatuno, sobre todo en verano, una época en la que es habitual que los animales pierdan más pelo que el resto del año.

Pero no sufras, existen algunos truquitos que nos permitirán convivir mejor con el pelaje de nuestra mascota. En primer lugar, tienes los consejos que te damos en el vídeo para que puedas lavar la ropa que permanece llena de pelo incluso después de pasar por la lavadora.

Eso sí, si lo que te preocupa no son tus prendas sino los muebles, también tenemos soluciones. Es fundamental uno o varios cepillados diarios si no quieres que los pelos acaben desperdigados por tu casa. También ayuda llevarle a la peluquería regularmente y bañarlo a menudo. La alimentación y la raza son determinantes, pero si ni con esas logras que pierda menos pelo, otra opción es cubrir tus muebles con algún material al que no se adhieran las microfibras.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Es peligroso dormir con las mascotas en la cama?