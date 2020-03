Ya sea por los cambios de temperatura o porque hemos forzado en exceso la voz, la garganta tiende a irritarse. Es por ello que te explicamos, en el vídeo superior, unos remedios naturales con los que puedes tratar y calmar el malestar.

Si has salido de fiesta, ido a un concierto o tu garganta se ha visto expuesta a un cambio de temperatura rápido, lo normal es que tu voz termine algo ronca e irritada.

Si bien tener la voz ronca no es algo realmente problemático, puede llegar a causar un gran malestar y afectar gravemente a nuestra garganta a la larga. Además, nunca es agradable mantener una conversación o ir a trabajar con la voz tocada.

Por otro lado, es muy común que esta irritación nos provoque ataques de tos, muy incómodos a la hora de dormir o de hacer cualquier otra actividad que implique forzar la voz. Por ello, te recomendamos ver el vídeo y conocer una serie de trucos caseros de lo más sencillos para poner fin a esta irritación cuanto antes.

Asimismo, si esta ronquera está afectando a tu salud y agravando tu malestar en la faringe, hay otros remedios caseros que podrían terminar con este dolor y, por consiguiente, conseguir que tu voz cese de sonar tan ronca.

No obstante, es esencial que procures tener más cuidado y prestar más atención a tu garganta abrigándote bien cuando bajan las temperaturas o no forzando la voz en exceso. Si has de subir la voz con frecuencia, tómate unos minutos al día para ingerir algunos de los mencionados remedios.

