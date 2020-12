Rincones de casa que no deberíamos olvidarnos de limpiar

Aunque la limpieza del hogar es una tarea obligada, existen algunos rincones que pasan desapercibidos a la vista. Esto se debe a que pensamos que no es necesario limpiar los lugares que no se manchan. Aun así, el polvo puede hallarse donde menos imaginas. Por ello, en este vídeo descubrirás los espacios de la casa que no deberías olvidarte de limpiar.

Es recomendable realizar una limpieza a fondo una vez por semana. Diariamente convivimos con multitud de bacterias, entre ellas, las partículas de polvo. Sin embargo, un exceso de gérmenes resulta perjudicial para la salud, por lo que se aconseja mantener unos niveles de microbios aceptables a nuestro alrededor.

Algunos lugares de casa necesitan limpiarse diariamente, como la encimera o el fregadero. Estas partes de la cocina son las más utilizadas en el día a día, por lo que resulta importante lavarlas después de usarlas para evitar la aparición de grasa.

El truco para mantener la casa limpia es convertir esta tarea en un hábito. Si solo limpiamos las estancias cuando se ensucian, la labor será más costosa. En cambio, si se realiza una limpieza a fondo y los días posteriores se repasa, conseguiremos que nuestro hogar esté aseado durante más tiempo.

Extrema la limpieza en las estancias más utilizadas

Sin embargo, no todas las partes de la casa están expuestas a la suciedad de la misma forma. Por ejemplo, los muebles del comedor acumularán más polvo que los armarios de la habitación. Al igual que el congelador no necesitará la misma limpieza que los pomos de la puerta, ya que no lo tocamos con la misma frecuencia.

Recuerda que hay que extremar la limpieza en aquellos lugares que utilices más. Por ejemplo, las sábanas se deben meter en la lavadora una vez a la semana y las toallas es recomendable lavarlas cada tres usos. Cuanto más utilices una prenda o un lugar de la casa, más posibilidades tendrá de contener gérmenes.

