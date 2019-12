Yogur, levadura de cerveza y aceite de oliva... No, no es la receta de una salsa un tanto peculiar, sino uno de los remedios naturales que puedes preparar para evitar que salgan arrugas en el cuello o, si las tienes, eliminarlas. En este vídeo te explicamos la sencilla fórmula para prepararla. Pero esto no termina aquí, pues existe otro remedio, para el que sólo necesitarás dos ingredientes y más aún; también puedes practicar unos ejercicios.

Muchas personas sueñan con mantener una piel suave, tersa y sin arrugas. No siempre es sencillo, sin embargo, se pueden buscar soluciones y remedios. Este tutorial de Nova Life es un ejemplo de ello. Puedes intentar aplicarlo ya que no pierdes nada.

El yogur contiene beneficios para la piel desconocidos para muchas personas. Ayuda a combatir las arrugas debido a que contiene ácido láctico. No sólo eso, también es un gran exfoliante, hidrata, reduce los brotes de acné ya que contiene zinc, y un pH ácido.

De igual forma, la levadura de cerveza no sólo es un complemento nutricional saludable, sino que es rica en proteínas y en vitaminas del grupo B por tanto posee un gran poder para rejuvenecer los tejidos cutáneos, el pelo y las uñas.

Habrás podido observar que en Nova Life buscamos remedios para todo. Estos trucos para combatir las arrugas de la piel que puedes probar sin perder nada en el intento, es un método sencillo, natural y beneficioso para tu piel en cualquier caso.

