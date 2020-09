Trucos y remedios efectivos para quitar las manchas del cuello

Puede que alguna vez te hayas visto reflejado en un espejo y hayas notado que hay partes de tu cuello que han adquirido un color más oscuro. ¿Por qué? Lo primero que debes hacer al notar este cambio en tu piel es acudir a un dermatólogo para descartar cualquier problema. En la mayoría de los casos no existe peligro para la salud. Las manchas pueden surgir por muchas razones sin que supongan un riesgo para ti. Aun así, puede que no te guste ver este oscurecimiento y desees eliminarlo para tener un color de piel homogéneo. En este vídeo te contamos algunos trucos para conseguirlo.

Hay ciertas partes de nuestro cuerpo a las que se le debe prestar una mayor atención debido a que son más sensible. El cuello, las axilas o la zona de debajo de las rodillas pueden estar expuestos a problemas dermatológicos debido a que se encuentran en lugares con pliegues. En ellos se acumula el sudor y pueden desarrollar diferentes problemas. Uno de ellos es este oscurecimiento en forma de manchas irregulares.

Seguramente no sea nada, pero lo primero que debes hacer es acudir a tu médico. Puede que las manchas sean un aviso de que padeces algo de mayor gravedad y es mejor atajarlo cuanto antes. A pesar de que lo más probable es que las manchas no supongan ningún problema para tu salud, puedes pensar que estas zonas más oscuras no son muy estéticas y dan un aspecto a tu cuello de sucio. No basta con lavarlo bien y frotar con cualquier gel de baño. No es que se haya acumulado la suciedad. Aun así, no debes preocuparte, puedes eliminarlas con algunos sencillos trucos.

Sigue paso a paso los consejos que te damos en este vídeo. Encuentra la solución que más se adapte a tu problema y libérate de esas zonas oscuras que ensombrecen tu cuello. Pronto te sentirás cómoda y recuperarás el color habitual de tu piel.

