Cómo eliminar las manchas de pintalabios de la ropa

Las manchas en la ropa son un problema que fastidia mucho y más aún cuando lavamos sin darnos cuenta de que estaba manchada y cuando la sacamos de la lavadora nos percatamos de que sigue sucia. Por lo tanto, es necesario frotar para quitar la mancha y normalmente volver a meterla en la lavadora.

Pero lo peor es estar arreglándote durante mucho tiempo para estar perfecta y en el momento de comenzar a vestirse manchar la ropa de pintalabios. Esto hará que nos encontremos con dos problemas:

El primero, que el maquillaje se haya corrido en algún punto de la cara y esos labios rojos que tan bien te habían quedado, ya no resulten tan perfectos. Por otro lado, que el modelito que habíamos elegido para ese día ya no podamos utilizarlo porque está manchado de maquillaje y tengamos que improvisar un nuevo look.

A esto tenemos que sumarle el proceso de quitar la mancha, porque seamos sinceros, no es nada fácil. Y puede que tras frotar y frotar, no consigas terminar de eliminar del todo la mancha o puede que hayas buscado remedios a través de Internet y ninguno sea tan efectivo como dicen o esperabas.

Pero no te desesperes, porque nosotros hemos encontrado el mejor truco para eliminar las manchas de pintalabios de la ropa. En este vídeo te mostramos dos remedios caseros para eliminar los restos de pintalabios de tus prendas favoritas. Solo necesitaras utensilios que la mayoría de personas tenemos en casa.