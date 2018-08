3 hábitos para reducir cintura sin esfuerzo

Reducir unos cuantos centímetros de la cintura es algo que todo el mundo quiere, además de ser una de las claves para lucir una figura más estilizada. Pero esta es una de las zonas en la que más tiende a acumular grasa, sobre todo debido a una mala alimentación y a una vida sedentaria. Atenta, porque te vamos a explicar diferentes tips que te ayudarán a reducir algunos centímetros de cintura si los sigues periódicamente.

Empezar el día con un vaso de agua tibia con limón ayuda a reducir algunos centímetros. Esta bebida aumenta el nivel de energía y apoya la actividad metabólica. Tan solo debes exprimir el zumo de medio limón en un vaso de agua tibia y beberlo cada mañana.

Los alimentos que contienen proteínas desempeñan un papel importante a la hora de bajar de peso. De hecho, lo ideal es tomar al desayuno un cuarto de los requerimientos diarios de proteína. Una forma de tomar proteínas en el desayuno es comiendo dos huevos. Puedes hacerlo de la forma que más te apetezca, cocidos, en tortilla... También puedes tomarte dos latas de atún o introducir frutos secos en lo que consumas habitualmente, ya sea cacao o café.

Por último, los batidos verdes aportan nutrientes que ayudan a adelgazar. Es importante que estos no sean la base de tu dieta, pero sí un complemento. Puedes tomarlos a cualquier hora del día, pero si es a la cena mucho mejor. Un batido verde perfecto es el que puedes hacer con el zumo de un pomelo, 1 manzana Granny Smith y 2 puñados de col rizada. Debes batir estos alimentos con 200 mililitros de agua y tomarlo al instante.

Y si lo que quieres es un plan más ambicioso para reducir cintura, tendrás que recurrir directamente al ejercicio, que al fin y al cabo no deja de ser el método más eficaz para perder peso, junto con una buena alimentación. Si no sabes ni por dónde empezar, no te preocupes: tenemos una tabla de ejercicios idónea para bajar los michelines, especialmente en la zona de la cintura: