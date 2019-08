El mal olor de regla muchas veces es una característica más dentro de todo lo que esta supone. En el vídeo te comentamos las razones por las que puede ser que tu regla huela mal, y no tiene que tratarse de ninguna infección.

Cada mujer tiene una serie de características únicas que hacen que la menstruación sea diferente aunque, en su mayoría, siguen una serie de patrones. Sin embargo, la forma de tratarla normalmente suele ser bastante común. Si una mujer tiene dolores de regla lo más común es que se tome algún analgésico para aliviarlo, aunque existen otras posibles formas de aliviar el dolor sin tener que consumir pastillas.

Algunas de las formas para aliviar el dolor de forma natural es el realizar ejercicio, tomar manzanillas antiinflamatorias o de canela, colocar calor o realizar masajes por la espalda. Una buena manera de intentar eliminar el dolor de regla de forma natural es el cambio de dieta y añadir una serie de alimentos que tengan un mayor contenido de omega 3 y vitamina B12 ya que estas ayudan a tener una regla menos molesta.

Junto a estas formas de aliviar el dolor de forma natural debemos comentar una serie de alternativas de las compresas y tampones que debemos tener en cuenta. Cuando una mujer tiene la regla lo más común es que vaya al supermercado y se compre un paquete de compresas para, después, si se diera el caso, comenzar a usar tampones. Sin embargo, estos productos cuentan con una serie de compuestos que son perjudiciales para el medio ambiente.

Es por esto que se han creado una serie de alternativas que no son tan perjudiciales para el medio ambiente como puede ser la copa menstrual. No obstante, esta no es la única alternativa ya que nos podemos encontrar con compresas reutilizables, tampones sin cordón que son como esponjas y unas braguitas anti-manchas. Con estos productos se intenta generar una alternativa a los tampones y compresas.

