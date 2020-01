Nosotros no tenemos una bola de cristal, pero sí una vidente-médium que se atreve a vaticinar cómo será este año 2020. Victoria Braojos, de La Orden de Ayala, nos dice cómo será este año que apenas empieza en función de tu signo del Zodiaco. Toma buena nota: “2020 será un año con muchos picos, alegrías y chascos en la misma medida, con pocos periodos de armonía. No a todos los horóscopos le influirá de la misma manera, pero te dejamos estas referencias para sacarle el mejor partido a estas transiciones. 2020 es un año transformador en muchos sentidos, pero piensa que todo tiene su lado positivo y puedes aprovechar esto para tu bien.

Capricornio: te cuesta valorar todo lo que has conseguido, crees que no es suficiente y esto no deja de provocarte angustias y crisis. Sin embargo, estas propias angustias las aprovecharás para esforzarte más en el trabajo y lograr aún más objetivos. No te falta creatividad y fuerza, pero evita debilitarte con cosas que no merecen la pena y que finalmente te afectan porque no asumes la imperfección tuya y de los demás. Ostentarás poder y esto debes aprovecharlo para que no se vean tus debilidades.

Acuario: dedicarte a los demás y entregar sin esperar nada a cambio, puede darte muchas satisfacciones este año. No estás por el compromiso y necesitas independencia, aunque no todo el mundo que te rodea lo entienda. Es un momento en que le darás importancia a otras cosas en la vida, y tu sentido más material de las cosas, se convertirá en más espiritual. Esto puede provocar cierto caos a tu alrededor. Pero es tu vida y debes vivirla plenamente.

Piscis: aunque vuelas demasiado alto, y te cuesta bajar a tierra, la realidad es que este año será bastante bueno y prospero para ti, pero el ir cada vez a más y ascender de la forma que lo estás haciendo, puede pasarte factura si no gestionas bien todo esto. Refúgiate en aquellos que te quieren de verdad, cuando te sientas débil.

Dudas | iStock

Aries: un año en el que fundamentalmente cuidarás de ti mismo. Física, espiritual, emocional y mentalmente. Más calidad en todo y menos cantidad. El buscar el lado más profundo de las cosas y entregarte de verdad hará que obtengas recompensas merecidas.

Tauro: la importancia con la que te tomarás las cosas te hará trascender, verás la vida de otra forma y esto puede conllevar un cambio que dé un giro a tu vida. Sin duda de forma positiva, desprenderás seguridad y confianza.

Géminis: Buscarás por encima de todo la estabilidad. Quieres y necesitas ya una armonía en todos los aspectos de tu vida. Buscando que se te dé el reconocimiento que te has ganado, que más que una satisfacción para tu ego, influirá en tu vida espiritual, en la que te centrarás más, pues tu visión de la vida comienza a ser diferente.

Cáncer: sientes cierta debilidad y eso hará que centres más la atención en tu salud. Ayudará las buenas relaciones emocionales, te sentirás querido y sabrás corresponder de la misma forma. Tienes grandes ambiciones y eres un luchador nato, pero no debes dejarte la piel en ello. En estos momentos, no todo vale.

Leo: estarás exultante, por que...para qué nos vamos a engañar, sigues siendo el rey y este año se notará mucho más que en años anteriores. Solo piensa que en tu entorno esto puede provocar ciertas envidias y esto conllevará malos entendidos, confusiones y que te alejes de gente con la que realmente hay amor. Intenta cuidar este aspecto y no mostrarte tan egocéntrico por bien que te vayan las cosas.

Virgo: toda trabajo realizado con entusiasmo y pasión, da sus frutos. Podrás disfrutar de esos logros y esto hará que muestres la mejor faceta tu carácter. Conllevará que te vean más atractivo/a y serás mucho más magnético/a. Aprovecha estos momentos para sacar lo mejor de ti, llevarlo al límite y disfrutar de sus recompensas.

Libra: arrópate del cariño familiar y de tus amigos. No todo es dinero en la vida y hay que saber disfrutar cada instante, valorando lo positivo que te aporta. Sobre todo, piensa que aquello que proyectes este año, será muy fecundo e influirá en tu vida en general y por mucho tiempo.

Escorpión: turbulencias emocionales, si no haces buen uso del autocontrol, tus relaciones sean amorosas o laborales, pueden irse al traste. Todo lo que digas será tomado muy en serio, valora qué dices y cómo, intentando sacar provecho a esto y no causar incomodidad. Las responsabilidades te superarán un poco, por lo cual solo comprométete con lo que realmente te interesa.

Sagitario: vas sintiendo esa regeneración que ya necesitabas. Son momentos para sentirte libre y solo tener responsabilidades laborales, porque será en este aspecto en el que destacarás. Dedicarte a llevar esa regeneración a buen puerto y convertir tu vida, en la vida que deseabas, debe ser tu principal objetivo, y este año lo puedes alcanzar de sobra.