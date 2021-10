Por qué no debes usar demasiado detergente para lavar la ropa

En ocasiones, pensamos que utilizar más detergente en nuestra colada es sinónimo de mayor limpieza, pero en realidad resulta contraproducente. Este es solo alguno de los errores que podemos cometer al poner la lavadora. Por eso, lo ideal es utilizar la cantidad de detergente recomendada por el fabricante, tal y como te enseñamos en el video.

Consecuencias de utilizar detergente en exceso

Si has notado alguno de estos signos en tu colada, significa que estás utilizando más jabón del necesario. La señal más evidente son los restos de detergente en la ropa, que podrás identificar fácilmente, ya que suelen ser manchas blancas que quedan resecas. Esto además de ser perjudicial para las prendas, también pueden causar alergias en la piel y dañar el mecanismo de la máquina.

Por otro lado, si sometemos de manera continuada las toallas y albornoces a lavados con mucho detergente, estas terminarán perdiendo su capacidad absorbente.

El sobre enjabonado provoca mucha cantidad de espuma, haciendo que los pelos y el polvo queden suspendidos en el agua, impidiendo un lavado correcto de la ropa y dificultando el enjuagado, lo que hará que tus prendas queden acartonadas una vez secas.

Utilizar mucho jabón produce además muchos residuos que se eliminan por el desagüe, dañando el medio ambiente.

Atiende a las necesidades de la ropa

No todas las coladas son iguales. Del mismo modo que es importante atender a las recomendaciones del fabricante, debes fijarte en la etiqueta de la ropa para no dañar las prendas. No es lo mismo lavar prendas delicadas que ropa de deporte, puesto que el ciclo de la lavadora y el detergente no son los mismos.

Si alguna prenda tiene manchas, es importante tratarlas antes de introducirlas en la lavadora para obtener mejores resultados.

También es conveniente recordar que echar más suavizante tampoco hará que tu ropa huela mejor. En la colada, los excesos no son recomendables. Mantener en buen estado la lavadora hará que obtengas mejores resultados, por eso es esencial limpiar la propia máquina.

