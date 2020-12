Así puedes quitar el olor a humedad de la ropa si no se ha secado bien

La humedad produce un olor muy desagradable en la ropa cuando no se ha secado bien o por el mal funcionamiento de la lavadora. Aun así, aunque surja este percance, no es necesario volver a lavar las prendas, ya que existen muchas formas de deshacerse de este aroma tan molesto. En este vídeo encontrarás algunos trucos para quitar el olor a humedad.

En los meses de frío y lluvias, es muy complicado que la ropa se seque enseguida. Cuando el sol desaparece, las prendas que están tendidas comienzan a absorber la humedad del ambiente y, por ello, concentran ese aroma tan característico.

Cuando se acerque la noche y la ropa aún no se haya secado, es recomendable meterla dentro de casa. Así no absorbe la humedad del exterior y mantiene su olor a limpio. Lo mismo ocurre cuando guardamos las prendas en el armario, debemos esperar a que no quede ninguna parte mojada.

Si se deja la ropa dentro de la lavadora también surge el olor a humedad, y permanece una vez que se hayan secado las prendas. Por ello, programar la lavadora es una solución factible para cuando no puedas tender la ropa una vez haya terminado el ciclo.

Lava la ropa mojada cuanto antes

Es muy común frotar una prenda a causa de una mancha. En estos casos, la ropa se introduce mojada en la lavadora, por lo que es aconsejable programar el ciclo lo antes posible, si no es probable que comience a oler a humedad. La ropa de deporte también suele llegar mojada a la lavadora, por lo que, si se lavan las prendas cuanto antes, conseguiremos que no mantengan un aroma desagradable incluso una vez limpia.

En este vídeo encontrarás algunos remedios para quitar el olor a humedad cuando no se ha secado bien la ropa. Recuerda que un buen mantenimiento de las prendas es necesario para alargar su vida útil.

