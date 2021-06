Productos que NUNCA debes tirar al inodoro

Realizar un mal uso del inodoro o utilizarlo para deshacerse de productos puede ser una mala práctica que puede conllevar atascos y averías. Es por esto que hay ciertos artículos que no debemos tirar nunca al W.C como los que te mostramos en el vídeo. El hilo dental, las toallitas higiénicas o los bastoncillos para las orejas son solo algunos de ellos.

Esto es porque no son productos biodegradables. Las toallitas, por ejemplo, no se deshacen y suelen ser causa de grandes atascos en las tuberías. Existen también otros desechos que no deberás tirar al inodoro si quieres evitar averías, como los tampones y las compresas. Puede parecer evidente, pero estos productos, así como otros como los pañales, deberán ser desechados en la basura y no mediante el retrete, ya que pueden causar atascos.

Incluso otros artículos más pequeños, como los bastoncillos para las orejas o los algodones desmaquillantes, pueden causar obstrucciones en los inodoros a pesar de tener un tamaño menor. A parte de estos productos, tampoco es buena idea tirar por el inodoro sustancias como aceite, ya que este no se separa del agua y a las depuradoras les cuesta mucho limpiarla. Las pinturas o los disolventes tampoco deberán desecharse mediante el W.C., ya que son muy contaminantes.

Tampoco será buena idea utilizar productos como la lejía o el amoniaco para limpiar el inodoro, ya que son difíciles de desechar. Deberás utilizarlos moderadamente y, cuando los utilices para limpiar el W.C., dilúyelos antes en agua, o de lo contrario podrían oxidar la cañerías.

Por último, hay otra serie de cosas que no deberás desechar a través del inodoro, como los pelos, porque podrían crear tapones en las cañerías, los preservativos, ya que están diseñados para no romperse, y por tanto no se desharán, medicamentos, que pueden causar contaminación en los suministros del agua, o las tiritas, pues suelen estar hechas de plástico no biodegradable.

Si por el contrario te preguntas qué productos sí puedes arrojar al retrete del baño, la respuesta es sencilla: el papel higiénico, ya que se deshace rápidamente cuando entra en contacto con el agua, o toallitas biodegradables que aseguren su desintegración.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Errores típicos al limpiar el inodoro que conviene evitar.