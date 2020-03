Llega el día del Padre, para muchos un día festivo dentro del calendario anual y para todos especial porque se rinde homenaje al progenitor masculino de la familia. Para muchos niños el padre es su superhéroe favorito y para los más mayores es el mejor referente donde mirar, por lo que la emoción está cargada en este gran día.

¿Por qué se celebra el 19 de marzo?

Da igual el día de la semana que caiga, porque todos lo años celebramos el Día del Padre el 19 de marzo en homenaje a todos los hombres, padres, que participaron en la guerra civil estadounidense que se desarrolló entre 1861 a 1865.

Al finalizar la guerra, Sonora Smart Dodd, hija de un veterano de guerra, impulsó en el año 1910 el 19 de marzo como el día oficial del padre para homenajear a su padre como señal de gratitud y orgullo.

Dicho homenaje se extendió a nivel internacional y a pesar de que hubo otros días seleccionados en España se conservó el 19 de marzo ya que además rinde honores a San José, según el calendario católico.

¿Es festivo el Día del Padre?

En España es festivo el 19 de marzo en algunas Comunidades Autónomas, pero no es una festividad nacional. Las CC.AA. donde es fiesta el Día del Padre son: Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Navarra y el País Vasco.

Los días festivos al año no pueden exceder de 14 días, por los que cada Comunidad Autónoma decide qué dias dentro del calendario selecciona como festivos.

¿Puedo ir a visitar a mi padre en el estado de alarma que nos encontramos?

Estamos en un estado excepcional causado por la crisis sanitaria del coronavirus, causa que nos hace preguntarnos ante esta primera gran festividad, si podemos ir a reunirnos con nuestros padres para celebrar con ellos su gran día.

Por desgracia, el estado de alarma está vinculado a un real decreto donde no son posibles las reuniones familiares más allá de la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables y, exclusivamente estos supuestos son los que estarían permitidos para salir a la calle y para acudir a casa de los padres.

¿Puedo salir a comprar un regalo para mi padre o pedirlo por internet?

El confinamiento nos impide salir a comprar un regalo para mi padre, pero podemos hacerle llegar un regalo vía online. Tanto si puedes estar cerca suya como si no puedes ir a verlo, puedes pedir un regalo vía online y hacérselo llegar a su casa. Si no llega a tiempo, ya que las empresas de mensajería trabajan también en un estado excepcional y los pedidos no llegan con la misma rapidez, no pasa nada, seguro que a tu padre le hará ilusión y recordará siempre tu regalo en estos días.

El cariño es lo más importante en el Día del Padre

Y con más fuerza ante el momento que vivimos, si no es posible celebrar el Día del Padre juntos o bien no puedes llevarle un regalo, recuerda que existen multitud de formas de demostrarle todo el amor y cariño. A través de APPs móviles, videollamadas, o manualidades podrás hacer que este dia sea muy emocionante para él.