Por qué debes lavarte los pies antes de ir a dormir

Tus pies están cansados de trabajar todo el día. Caminar o estar de pie, aunque sea durante un corto periodo de tiempo, ejercita las extremidades inferiores. Por eso, al finalizar el día, deberías cuidarlos y prestarles una atención especial. De este modo podrás levantarte como nuevo y más positivo para enfrentarte a la realidad una mañana más. En este vídeo te contamos por qué lavar los pies antes de dormir, sobre todo en las noches en las que las altas temperaturas no te dejan descansar, puede reportarte muchos beneficios que quizás desconocías.

Mimar el cuerpo es importante. De vez en cuando lo hacemos. Nos echamos diferentes cremas en la cara para evitar la aparición de arrugas, de granitos o de manchas. Tratamos el cabello con mascarillas especiales para lograr un brillo y una textura sedosa envidiables. Sesiones de spa, balnearios, tratamientos faciales, manicuras pero, ¿qué pasa con los pies? ¿Por qué no les damos los cuidados que deberíamos?

Las extremidades inferiores no suelen recibir la atención que se merecen. Los vemos feos, desagradables o como simples herramientas para ir de un sitio a otro. Sin embargo, gracias a los pies nos mantenemos erguidos, caminamos, corremos, saltamos y bailamos. Podemos, en definitiva, desplazarnos, movernos y llevar una vida dinámica, agradable y, por qué no, divertida. Sin embargo, normalmente no se lo agradecemos como es debido.

El cuidado de nuestros pies es fundamental para llevar una vida sana. Un calzado cómodo para evitar la aparición de heridas, rozaduras, durezas y ampollas es fundamental para sentirnos bien y tener una actitud positiva. Por supuesto, la higiene es extremadamente importante, sobre todo en verano. En las piscinas, vestuarios y duchas podemos contraer diferentes hongos que son muy molestos para los pies. Por ese motivo, en la estación calurosa, debemos mimarlos más de lo habitual.

En este vídeo te contamos los beneficios que puede aportar lavarse los pies antes de dormir en las noches estivales.

SEGURO QUE TE INTERESA

Acaba con los callos en los pies con estos remedios caseros:

Trucos eficaces para evitar los pies hinchados: