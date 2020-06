Limpiar una casa conlleva un gran esfuerzo y sacrificio, especialmente en los tiempos que corren. Aunque desinfectemos los muebles, freguemos y pasemos la aspiradora a diario, la suciedad siempre vuelve a aparecer. Además, durante la pandemia por coronavirus es imprescindible limpiar de nuevo al volver a casa o recibir una visita, por lo que el trabajo es todavía mayor.

Si tienes la sensación de que nunca terminas de limpiar, y el tiempo que te lleva hacerlo te parece exagerado, existen pequeños trucos que nos permiten limpiar la casa de forma más rápida. Uno de ellos se conoce como la limpieza en S. En el vídeo superior te mostramos cómo llevar a cabo este método.

Aunque muchas veces repartimos las tareas domésticas a lo largo de toda la semana, si no eliminamos el polvo de las estanterías y del suelo con frecuencia, y no desinfectamos las distintas partes de la casa, la suciedad se termina acumulando. Por este motivo, es muy importante no descuidar ningún rincón de nuestro hogar, especialmente aquellos de más difícil acceso.

Por otro lado, la suciedad que encontramos en casa puede contener un gran número de gérmenes, la mayoría provenientes de la calle. Por ello, si no limpiamos bien y con regularidad, podríamos contraer alguna enfermedad.

Para evitar estar demasiadas horas limpiando y hacerlo de la mejor manera posible, te recomendamos aplicar la limpieza en S, muy efectiva para ahorrarnos tiempo y esfuerzo. Una vez la conozcas, recuerda usar los tipos de paños y productos de limpieza apropiados para cada tipo de superficie.

