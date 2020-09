¿Por qué es necesario cambiar la funda de la almohada cada dos días?

¿Cuándo fue la última vez que lavaste las sábanas de tu cama? ¿Y la funda de la almohada? Según diversos estudios, cambiar las sábanas más asiduamente de lo que lo hacemos puede influir en nuestra salud. En este vídeo te contamos cada cuánto deberías cambiar y lavar tu funda de almohada y por qué.

Puede ser que alguna vez hayas pensado que no pasa nada por no cambiar regularmente las sábanas, total, si no las has ensuciado y están limpias. Puede que por pereza, por falta de tiempo o ganas te hayas visto en esta situación y hayas decidido aplazar el momento de cambiar la ropa de tu cama. Sin embargo, puede que hayas dejado pasar demasiado tiempo y tener esas sábanas puestas no sea tan saludable como parece.

Tal vez te interese saber qué es lo que pasa si no las limpias a menudo, ya que proliferan ciertos microorganismos que a simple vista no se ven. Además, cuando las sábanas no se cambian durante muchos días, aparecen arrugas y restos que llevamos cuando nos metemos a la cama, lo que puede dar una mala imagen o una sensación incómoda al irte a dormir cada día.

Por otra parte, descansar día tras día en unas sábanas sucias y sudadas no es tan saludable como nos puede parecer cuando hacemos pereza para cambiarlas. A la vez que la ropa de cama recoge la suciedad o el sudor que despedimos, al cuerpo también pueden pegarse distintos microorganismos y bacterias no muy aconsejables para nuestra salud.

Así que piensa: ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste las sábanas? ¿Cuándo tienes programado hacerlo de nuevo? ¿Cambias la funda de la almohada a la vez que el resto de ropa de cama? Si has afirmado en la tercera pregunta, no lo estás haciendo bien. En el vídeo de arriba te explicamos por qué debes lavar la funda de la almohada cada dos días.

