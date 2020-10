¿Por qué adelgazamos pero la barriga sigue ahí?

Hay personas que, aunque llevan una dieta equilibrada y hacen ejercicio de forma regular, hay zonas de su cuerpo que se resisten a liberarse de la grasa sobrante. Esto puede resultar muy frustrante, ya que parece que cuidarse no lo es todo para lucir un cuerpo de infarto. En este vídeo te contamos por qué hay zonas del cuerpo que se resisten a reducir su volumen y qué puedes hacer para eliminar la grasa sobrante de forma más rápida y efectiva.

Hay ciertas zonas del cuerpo que acumulan grasa con más facilidad. En las mujeres, la barriga, la zona de las caderas o los muslos son áreas con más propensión a coger peso. No obstante, cada persona es diferente. La anatomía, así como los problemas hormonales o derivados de la retención de líquidos, pueden también jugar un papel fundamental en la acumulación de grasa corporal o el aumento de peso.

Cuando decidimos adelgazar, por razones de salud o meramente estéticas, solemos cuidar más nuestra alimentación y hacer ejercicio de forma regular. Sin embargo, no siempre logramos reducir la grasa de todas las áreas del cuerpo de forma homogénea. De hecho, podemos perder peso rápidamente, pero nunca lograr tener un abdomen plano, por ejemplo.

Conseguir el cuerpo perfecto es imposible y hay muchas personas que se frustran por no alcanzar los cánones de belleza establecidos. Hemos de comprender que no todos los cuerpos son iguales y, por lo tanto, no existe una receta mágica que nos haga perder esa molesta barriguita de la noche a la mañana. No obstante, hay ciertos hábitos que puedes adoptar para ver reducidas estas “áreas conflictivas”.

En este vídeo te damos algunos consejos que te ayudarán a perder la grasa que se acumula en tu barriga o en tus caderas y que parece imposible de eliminar. Con constancia y fuerza de voluntad puedes conseguir visibles cambios en el cuerpo.

SEGURO QUE TE INTERESA

¿Puedes adelgazar dando paseos?:

El truco del reloj: el método definitivo para adelgazar distribuyendo los alimentos en el plato: