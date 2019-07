Las tendencias de corte lob, capas y flequillos de las temporadas pasadas poco a poco nos están abandonando para dar lugar a la tendencia por excelencia, la que siempre vuelve: la melena XXL al natural. No podemos negar que aunque los cortes de pelo estén bien, las melenas kilométricas quedan preciosas en verano, y que siempre nos saldrán mejor las fotos de playa posando con la melenaza al viento. Aunque la largura quede genial con un sombrero, o metiéndonos al mar, debemos confesar que no combina nada con las altas temperaturas. Por eso, en este tutorial, aparecen ideas para no pasar calor debido a nuestra melena e ir siempre a la última.

Más allá de los problemas típicos de una melena XXL, como salir sin coletero de casa (esto puede ser a veces incluso peor que salir sin el móvil), las puntas abiertas y los enredos. En verano, el factor calor incrementa cualquier problema que podamos llegar a tener con nuestro cabello, por no hablar del agua de la playa, la arena o el cloro de la piscina. El típico consejo de madre ronda nuestras cabezas: córtatelo. Pero no, impensable, incluso para muchas chicas el momento de cortarse las puntas es todo un trauma. Da igual que no podamos echarnos gloss porque inevitablemente nuestra melena se va a pegar a él, como un niño a una tienda de golosinas. No importa que tardemos más tiempo en la ducha, o cuantas mascarillas tengamos que comprar. El pelo largo es sagrado.

Precisamente por esto, es inevitable tener un as en la manga cuando el calor acecha, para no morirnos de calor en el intento de seguir yendo a la moda. Llevar todo el día el pelo pegado a la espalda no es una buena idea. El as de las melenazas, no es ni más ni menos que peinados. No queremos perder la elegancia pero nos morimos de calor, necesitamos peinados que mantengan nuestra espalda alejada del calor que desprende nuestro cabello. Si no quieres renunciar a una melena XXL, en este tutorial te dejamos algunos peinados rápidos y frescos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿Duermes con el pelo mojado? Estos son los motivos por los que no deberías volver a hacerlo

Consejos para proteger el pelo del cloro de la piscinaConsejos para proteger el pelo del cloro de la piscina

Trucos sencillos para eliminar el mal olor del cabello (sin tener que lavártelo)