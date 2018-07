¿No te salen bien los rizos con las planchas? Este truco con un lápiz no falla

Tú misma puedes comprobar el resultado: rizos marcados, pero muy naturales. Se parecen mucho a los que obtenemos con un uso hábil de las planchas de pelo; el problema es que no todas tenemos esa facilidad para aprender trucos de peluquería.

Tal vez te haya pasado como a nosotras al probar con las planchas: un lado te ha quedado estupendo, pero el otro te ha salido más bien chuchurrío: el rizo se ve caído o la onda se ha quedado al revés.

Con el truco que explica este vídeo, ese problema no va a ocurrirte. No hay forma humana de equivocarse al hacerlo. Sale el 100% de las veces. Eso sí, no vayas a fastidiarla abusando del calor. Ten en cuenta que el pelo es muy delicado y, si las planchas están muy calientes, el pelo puede partirse.

Para un resultado óptimo, toma una pequeña sección de cabello y enróllala alrededor del lápiz. La plancha te servirá para para fijar la forma. Apoya y espera de 3 o 4 segundos en cada mechón antes de retirar el lápiz.

Si sientes que los rizos están muy apretados, pasa tus dedos un par de veces o estira un poco desde la punta. No pases el cepillo si no quieres quedarte sin onda. Con que te ayudes de los dedos para darles un aspecto más natural, será más que suficiente. Este vídeo te muestra el proceso paso a paso. No puede ser más sencillo.