El truco definitivo para que no se te arrugue la ropa en la maleta

Es todo un clásico, cada vez que vas de viaje preparas cuidadosamente la maleta: planchas cada prenda, la pliegas con cuidado y la colocas delicadamente en el equipaje con la esperanza de que, una vez en tu destino, encuentres tu ropa tal y cómo la has guardado. Pero, a pesar de todos tus esfuerzos, esto nunca sucede y, muy a tu pesar, tienes que optar por volver a planchar tu ropa o por resignarte a llevarla arrugada.

Este problema ya no tiene por qué volver a repetirse, en este vídeo te mostramos un sencillo truco con el que conseguirás que tu ropa no se arrugue durante el trayecto. Además este método es perfecto para ahorrar espacio, de manera que no sólo te ahorrarás el espacio de la plancha sino que la capacidad de tu maleta aumentará milagrosamente.

Otra ventaja es que reducirás el tiempo que dedicas a prepárate el equipaje. En vez de plegar tu ropa de manera individual y escrupulosa, en el vídeo te mostramos un truco gracias al cual no tardarás más de 15 minutos en tener la maleta lista para cerrar.

Te sorprenderá que cantidad de ropa, y sin una arruga, eres capaces de transportar incluso en una pequeña maleta de mano. Asimismo el método es muy sencillo: la única pregunta que te hará formularte es cómo has podido sobrevivir sin él a tantos viajes.

