Muchas frutas se conservan mejor a temperatura ambiente. Pero, en ocasiones y quizá por ignorancia, dejamos fuera de la nevera frutas que necesitan del frío para conservarse adecuadamente, y viceversa. Por ello, te mostramos una lista de las frutas que has de guardar en el frigorífico y aquellas que deben permanecer fuera de él.

Seguramente alguna vez hayas tomado una fruta y hayas notado que no tiene el sabor habitual o se ha secado en exceso. Por lo general, las frutas no suelen ser de muy mala calidad, excepto en algunos casos en los que la temporada de esa fruta ya ha pasado. Por ello, si la fruta no está tan jugosa como siempre, podría deberse a que te has equivocado de lugar al guardarla.

Un ejemplo de esto podrían ser los tomates que, muchas personas, sin saberlo, los guardan en la nevera, donde pierden la gran parte de su sabor.

Lo mismo ocurre con un gran número de frutas que colocamos en el frutero, cuando su sitio debería ser la nevera y, al comerlas, éstas han perdido gran parte de su calidad o, incluso, nos pueden llegar a sentar mal.

Por este motivo y por todas las dudas que puedas tener sobre dónde guardar una fruta, te mostramos una lista completa del lugar adecuado de cada una de ellas en el vídeo superior del artículo.

En esta lista te desvelamos dónde debes meter los kiwis, las mandarinas o las sandías para que se conserven bien, entre otras frutas.

