Molestias cotidianas que puedes solucionar con un simple velcro

¿Cuántas veces has salido de casa, has tropezado con el felpudo, y los has mandado al otro lado del pasillo? Consigue una tira de velcro autoadhesiva, de esa que tiene una cara que se puede pegar. Corta 3 o 4 trozos y pégalo en las esquinas del felpudo. Ahora quita la cinta adhesiva y pégalo en el suelo.

El velcro también puede ayudarnos a resolver problemas en nuestro lugar de trabajo. Con un trozo de unos 5 centímetros de velcro puedes pegar el cargador del portátil en la cara inferior de la mesa. Así el cargador no te molestará. Por otro lado, si tienes un disco duro o un lector de tarjetas que siempre llevas con el portátil, si colocas un velcro en la tapa puedes manejar el portátil sin preocuparte de que estos se puedan caer.

Uno de los problemas cotidianos más frecuentes es que el mando de la televisión nunca está en su sitio. Si colocas una tira en la parte posterior del mando, y su pareja en el lateral del sofá, tendrás un práctico sistema para no volver a perdelo nunca. En este vídeo te mostramos cómo hacerlo: ¡Te encantará el resultado!