Si alguna vez has querido envolver un regalo y te has dado cuenta de que no te llegaba el papel para ello, y que el regalo quedaba a la vista por algún lado, en el vídeo situado en la parte superior te mostramos un truco para que esto no te suceda.

Con la llegada de las navidades o de algún cumpleaños, corremos a comprar regalos y preparar algún detalle que haga ilusión a nuestros amigos y familiares. Una vez elegimos aquello que vamos regalar, procedemos a envolverlo para generar en la persona a la que va dirigido más emoción y curiosidad.

Pero, es cuando vamos a envolver el detalle cuando nos damos cuenta de que no tenemos suficiente papel de regalo y no nos da tiempo a comprar más. No te apures, en el vídeo superior te mostramos un truco para envolver regalos si esto te ha sucedido y te has quedado corto de papel de envolver.

Aunque parezca una estupidez, envolver regalos hace bastante ilusión, tanto para la persona que los va a abrir como para el que lo hace. Es por ello que da mucha rabia cuando llegas a tu casa a envolver el regalo y te das cuenta de que el paquete es demasiado grande y no tienes tanto papel de envoltorio como para cubrirlo entero.

Si esto te ha sucedido, no hace falta que vayas corriendo a la tienda más cercana a pedir algo de papel con estampado. En el vídeo superior te contamos qué hacer para envolver tu regalo con menos papel del que aparentemente crees necesitar y que quede estupendamente, como un regalo envuelto normal. Evidentemente quizá no te sirva con todos los regalos, pero seguro que te resulta muy útil en más de una ocasión.

Además, este truco te permitirá ahorrar bastante papel para la próxima vez, y que el rollo te dure muchos años más. Del mismo modo, estarás colaborando con un menor derroche de papel, y el medio ambiente te lo agradecerá.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo hacer bolsas de papel de regalo

Cómo hacer lazos de regalo originales