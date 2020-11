¿Es malo llevar al perro siempre con correa?

A priori, si como veterinaria me hacen esta pregunta, la respuesta es rápida: no, no solo no es malo sino que es obligatorio. Dicho esto, toda norma tiene sus excepciones y es necesario saberlas.

El problema de pasear con correa a tu perro puede venir si no está acostumbrado a ella o no lleva el sistema de sujeción adecuado. Dentro del mundo canino hay razas que pesan 1 kg y razas que pesan 70 kg, razas con mayor desarrollo de la musculatura de pecho y patas delanteras y otras más esbeltas y gráciles.

Intentar que un mismo sistema valga para todos es un imposible. El problema viene cuando elegimos la opción que más cómoda nos parece al dueño y no elegimos la que mejor se adapta a nuestro mejor amigo.

Un collar en perros braquicéfalos como los Carlinos, Shih Tzu, Bulldog francés o Chihuahuas puede ser muy peligroso ya que si no se le educa a no tirar cuando pasea, el exceso de presión en el cuello puede provocar compresión de los vasos sanguíneos del cuello o aumento de presión en la zona ocular. Suele ser mejor idea elegir un arnés o un petral para ellos.

Los galgos tiene un cuello largo y fino y hay collares específicos para lebreles, más anchos y de telas más finas dada la fragilidad de su piel y lo lento que cicatrizan las heridas y quemaduras.

Mujer con mascota | iStock

Los perros de tiro o con tórax ancho pueden llevar collar pero necesitan aprender a no tirar ya que su instinto hace que no frenen fácilmente. En estos casos un aliado es el Halti (r) que va enganchado al hocico.

¡Ojo! No os recomiendo arneses en estas razas (nórdicos, bull terier, american stanford, bulldog inglés...) ya que usaran toda la potencia de su pectoral para tirar y os será más difícil frenarles.

Otro mundo aparte son las correas extensibles. No sirven de nada sin una educación que le acompañe, tanto del dueño como del perro. No hay nada peor que creer que porque el perro lleve enganchada una cuerda, ya está sujeto. Señoras, usemos la cabeza. Una correa de 5 metros no es manejable, se enreda, se hace nudos y un radio de 5 metros es muy poco controlable. Si nuestro amigo se asusta y corre hacia la carretera con 5 metros de cuerda, seguro lo atropellaran.

Lo más importante de la pregunta ¿es malo llevar a tu perro siempre atado? es llevar a un perro sin educar, con o sin correa. Un perro es una responsabilidad, nuestra responsabilidad, y como tal debemos asegurarnos que sabe convivir en el medio que le toca vivir.

Un perro de finca que no sale de ahí quizás no necesite saber pasear con correa o no necesite aprender a controlar sus esfínteres, pero un perro de zonas urbanas debe saber pasear, relacionarse con los seres que lo rodean y acudir a la llamada en el momento.

Soy fiel defensora de un paseo al aire libre, por el campo, con el perro suelto, sin ataduras, pero siempre que no haya riesgo de molestar a otros viandantes ni cruzarse la calle con el peligro de provocar un accidente.