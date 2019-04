Esta es la mejor forma de limpiar tus accesorios de plata

Con el tiempo y el uso diario, nuestros accesorios de plata comienzan a perder su brillo y se van apagando. Pero no te preocupes, te enseñamos los mejores trucos para que tus joyas luzcan como nuevas en este vídeo de Nova Life.

La plata es un metal blanco, brillante y maleable, que podemos encontrar en la naturaleza en algunos minerales. En nuestra vida diaria usamos este metal sobre todo para crear joyas, pero también está presente en cuberterías, monedas y en algunos objetos de decoración. Todos estos objetos con el paso del tiempo acaban perdiendo el brillo inicial que tenían, sin embargo, hay formas sencillas de que estos vuelvan a tener el resplandor que tuvieron en su día, solo aplicando los consejos de limpieza que te proponemos en el vídeo.

No obstante, hay otros objetos cotidianos que también tienen plata aunque quizá no te lo hayas imaginado ya que no es tan visible y evidentemente no necesitan este mantenimiento, como por ejemplo los discos para almacenar información multimedia como un DVD, en las pilas o incluso en los componentes de algún desododrante.

