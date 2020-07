Una de las molestias físicas más comunes con la edad, sobre todo si pasamos muchas horas al día trabajando sin movernos, es el dolor e inflamación de pies. Por ello, en el vídeo te contamos varios ejercicios que puedes poner en práctica para aliviarlos.

Al finalizar el día, muchas personas notan sus pies mucho más hinchados y doloridos. Esto se debe, principalmente, a que han permanecido muchas horas de pie sin apenas moverse. Sin embargo, los cambios hormonales producto del embarazo, la insuficiencia renal, las alteraciones vasculares, el calor o el exceso de peso, pueden influir también en que el volumen de los pies aumente.

El primer aliado para acabar con la hinchazón de pies es el deporte, aunque una dieta saludable y nutritiva también proporciona una gran ayuda. Si sigues los ejercicios que te mostramos en el vídeo, conseguirás reactivar la circulación de la sangre y acabar con la retención de líquidos que tantas molestias te está causando.

No obstante, además de los ya mencionados, son muchos otros los motivos por los que tus pies pueden estar inflamados. Si no logras recuperar su volumen natural, y el dolor cada vez se hace más insoportable, te recomendamos acudir a un especialista.

Cómo cuidar los pies en verano

Con la llegada del calor, los pies tienden a hincharse. Además, el uso frecuente de sandalias no hace más que delatar unos pies inflamados, algo que no suele agradar. Unos pies bonitos y suaves son la envidia de cualquiera, pero para llegar a ellos tenemos que prestar una especial atención a su cuidado. En concreto, una hidratación diaria conseguirá que los pies no luzcan agrietados, mientras que las durezas en los talones las puedes eliminar con estos remedios caseros.

