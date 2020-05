En estos días de alarma por la crisis del coronavirus el uso de mascarillas al ir a comprar o a pasear es muy importante y, en muchos casos, obligatorio. Sin embargo, las mascarillas desechables a veces escasean. Por ello, muchas personas han decidido fabricar sus propias mascarillas de protección caseras hechas a partir de telas. Si eres una de ellas, antes de salir a la calle has de tener en cuenta una serie de cosas.

Desde que aparecieron los primeros casos de COVID-19 en España, las mascarillas se han convertido en un bien de primera necesidad. Si bien ahora es más fácil encontrarlas, en ocasiones no tenemos a mano una farmacia o se nos ha pasado la hora para poder ir a comprar.

Por ello, si te has quedado sin opciones y tienes una mascarilla de tela, siempre la puedes utilizar, pero para ello te recomendamos que veas el vídeo donde te mostramos las principales diferencias entre una de tela y una médica, así como la forma en la que la debes desinfectar.

Salir a la calle con mascarilla es mejor que hacerlo sin nada, aunque no por llevarla quedas exento de poderte infectar. Si bien es cierto que el virus se transmite por gotas suspendidas en el aire, si no nos lavamos las manos frecuentemente, nos tocamos la cara, y no mantenemos la distancia de seguridad, también nos podemos contagiar. Lo mismo ocurre si utilizamos la mascarilla de forma incorrecta, ya sea médica o de tela.

En el vídeo superior te mostramos cómo has de utilizar la mascarilla de tela, cómo la tienes que limpiar y qué medidas has de tener en cuenta si no tienes a tu disposición una homologada y profesional. Aun así, un gran número de supermercados están vendiendo mascarillas desechables de forma online a buen precio, por si te interesase comprar.

