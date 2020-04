Es habitual utilizar productos químicos para desatascar las tuberías y limpiar el desagüe. Sin embargo, no siempre es necesario hacer uso de estos productos y no son nada recomendables, puesto que terminan dañando los sumideros. Por ello, en el tutorial en vídeo te enseñamos un fácil truco para desatascar y eliminar la suciedad de cualquier tubería con tan solo una pajita.

Abusar de productos químicos para limpiar a la larga es perjudicial. No solo no es aconsejable manejar estos líquidos con las manos, sino que su composición termina estropeando casi cualquier material. En concreto, limpiar siempre las tuberías con un elemento corrosivo las termina deteriorando. No obstante, el truco para desatascar los sumideros con una pajita es de lo más sano y natural.

Lo más caro no siempre es lo mejor. A veces solo hace falta un poco de maña y sencillez para solucionar los problemas más aparatosos de la casa. Al fregar, la grasa, el aceite y los restos de comida terminan por atascar el desagüe de la cocina. Lo mismo ocurre en la ducha al lavarnos el pelo. Solucionar estas situaciones es tan sencillo como usar una pajita para eliminar suciedad, sin necesidad de recurrir a ningún producto químico. En el vídeo te enseñamos cómo hacerlo.

Este truco funciona tanto en el sumidero de la cocina, como en el de la ducha. Lo único que vas ha necesitar es una pajita y una tijera, objetos con los que no dañarás las tuberías.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo limpiar las lentillas para prevenir el coronavirus

¿Cada cuánto debemos limpiar estos objetos de la casa?