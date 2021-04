¿Cuánto duran las latas de conservas abiertas en la nevera?

Una de las grandes ventajas de las latas de conserva es que pueden llegar a durar muchísimo tiempo. Es más, rara vez nos encontramos con una lata de conserva en nuestra despensa que esté caducada. Sin embargo, una vez que la abrimos, el contenido puede empezar a pudrirse. En el vídeo te contamos cuánto tiempo puedes dejar tus latas de conserva abiertas.

Las conservas fueron inventadas en época de guerras, y estas latas nos ofrecen un sinfín de beneficios. Son muy fáciles de transportar, no requieren de ningún gasto para almacenarlas, ya que no necesitan estar dentro de la nevera, y son bastante baratas. Es un alimento perfecto para esas personas que se encuentran ocupadas o no cuentan con mucho tiempo para preparar comidas.

También han sido muy beneficiosas a lo largo del tiempo, ya que son de vital importancia en lugares menos desarrollados, sitios con malas condiciones geográficas en donde no llega comida fresca, incluso en casos de catástrofes naturales. Por todo ello, pueden llegar a salvar a muchas personas de grandes apuros.

Pero, ¿alimentarse de latas de conserva es malo para la salud?

Para que las conservas duren mucho tiempo, a los alimentos se les añaden excesos de sal, azúcares, y conservantes. Debido a esto, las personas que sufren de diabetes, obesidad, incluso enfermedades del corazón deberían de limitar la comida en lata. Por lo general, no va a existir nada más saludable y nutritivo para nuestro cuerpo que consumir comida fresca y natural.

Sin embargo, para que las puedas comer con total seguridad, en el vídeo te contamos cuánto tiempo deberían permanecer abiertas en la nevera hasta que ya sea hora de desecharlas.

