Las 5 mejores ideas para guardar los zapatos

Una de las cosas que más puede producir 'dolor de cabeza' a la hora de ordenar la casa es dónde guardar los zapatos. Puedes contar con un mueble de tipo zapatero para organizarlos mejor. No obstante, si no tienes espacio para este tipo de muebles te damos algunas ideas en el vídeo para poder organizar mejor tu calzado.

Zapatos de tacón, zapatillas, botas, mocasines... hay una gran variedad de tipos de zapatos, es un accesorio imprescindible hoy en día y al igual que la ropa va adaptándose a las tendencias actuales y mejorando sus diseños. Puede ser una pieza fundamental para completar tu 'outfit' o incluso arruinarlo si hay una mala elección.

Durante los meses de invierno solemos utilizar zapatos cerrados y botas, con el clima frío, la lluvia o incluso la nieve pueden llegar a estropearse si no los cuidamos apropiadamente. Lo ideal es que en los días de lluvia por ejemplo utilices botas de agua, ya están preparadas y fabricadas para repeler el agua y son más resistente que el zapato normal. No obstante, las nuevas tecnologías van mejorando cada vez más el calzado y van llegando al mercado zapatos de piel hidrófugos, que repelen el agua y no se dañan al contacto con esta. Pero si todavía no tienes este tipo de zapato, puedes proteger tus zapatos de tela de la lluvia con un poco de cera de abejas. Si son de cuero puedes recurrir al clásico betún.

Durante los meses de más calor, la reinas del calzado son las sandalias, es quizá uno de los modelos de zapato más antiguo. Pero sigue siendo el mejor calzado cuando aprieta el calor ya que el pie puede transpirar.

Con tanta variedad es normal que tengas unos cuantos pares de zapatos en casa para poder combinarlos con diferentes estilos y esto a veces puede ocasionar verdaderos problemas de orden. Por ello en el vídeo te damos algunos tips para ordenar mejor tu calzado en los pequeños rincones de tu hogar.

SEGURO QUE TE INTERESA:

El truco para limpiar zapatillas blancas que se ha vuelto viral

Truco infalible para limpiar los zapatos de ante