La técnica que te ayudará a dormir en un minuto

No todas las personas necesariamente necesitamos las mismas horas de sueño. No obstante, las horas que descansamos son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo. Es posible que en más de una ocasión nos hayamos querido dormir y esto no suceda tras un buen rato. En el vídeo te enseñamos una popular técnica para caer rendido en un minuto.

Dormir menos horas de las recomendadas durante largos periodos de tiempo es posible que sea el desencadenante de muchas deficiencias. A largo plazo, pueden convertirse en verdaderos riesgos para la salud, como padecer demencia o alzhéimer.

Si consecutivamente acortamos los ciclos de sueño y descanso, el cerebro deja de realizar funciones básicas como el correcto funcionamiento de la memoria, el aprendizaje y el conocimiento. Además, la presión arterial se disparará siendo más propensos a padecer hipertensión. La alteración de las hormonas que regulan el estrés y el sistema nervioso pueden manifestar problemas de salud como la depresión.

El sistema gastrointestinal también puede verse afectado por no llevar un descanso adecuado. Una variación en los niveles de la flora intestinal o las propias bacterias responsables del buen funcionamiento del intestino, pueden disminuir la sensibilidad a la insulina en personas con diabetes e incluso alterar los niveles del índice de masa corporal.

Cómo conciliar el sueño

España es uno de los países en los que más ansiolíticos y somníferos se consume. En ocasiones es posible que utilicemos técnicas para dormir que no son efectivas y además pueden ser totalmente contraproducentes. El consumo elevado o no de pastillas sin prescripción médica es uno de los mayores riesgos para el organismo.

No llevar una rutina de sueño o alterar la rutina constantemente es una de las razones por las que el cuerpo no siente esa necesidad de dormir. Llevar los mismos y buenos ciclos de sueño hará que los niveles de melanina sean los adecuados. Actualmente, hay un peligro asociado a la hora de dormir más perjudicial y es el uso de los dispositivos tecnológicos en la cama, provocando insomnio.

En el vídeo te damos unos trucos para que ir a dormir no se convierta en una odisea y puedas conciliar el sueño en un minuto.

SEGURO QUE TE INTERESA

Esta es la forma correcta de cepillarse los dientes

Estos son los principales bulos sobre las vacunas