Esta es la bebida perfecta para adelgazar

Bajar de peso no siempre es sencillo. Para muchas personas, este es uno de los retos más duros a los que enfrentarse, ya sea porque su metabolismo no ayude o porque no se siguen las pautas correctas.

En cualquier caso, la única forma efectiva para adelgazar es combinar una buena alimentación, basada en una dieta variada y equilibrada, con el ejercicio físico habitual. Las dietas milagro nunca son garantía de bajar de peso y, además, en muchas ocasiones pueden suponer un riesgo real para la salud de la persona que se somete a ella.

Entonces, ¿no existen fórmulas para acelerar el proceso de pérdida de peso? Lo cierto es que existen pequeños trucos que, combinados con una alimentación equilibrada y el ejercicio físico, ayudan a adelgazar cumpliendo determinadas funciones.

En este tutorial en vídeo de Nova Life, te damos uno de estos consejos y te enseñamos a preparar una bebida que puede ayudarte a adelgazar. ¿Por qué funciona? Se trata de una bebida especialmente útil a la hora de evitar comer entre horas. Al ser muy saciante, la sensación de hambre se reduce sin que haya apenas ingesta calórica, algo que puede ayudar especialmente a las personas a las que les cueste no picar entre horas.

Para realizar esta receta casera 100% natural, apenas necesitarás dos o tres ingredientes que puedes conseguir fácilmente en el supermercado. Una vez tengas la mezcla, solo necesitarás tomar la bebida cuando quieras reducir la sensación de hambre entre horas. ¿A qué esperas para probarla y probar por ti misma su efectividad?

