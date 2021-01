¿Qué alimentos no debemos meter en la nevera?

Desde que la nevera llegó a todos los hogares, existen infinidad de alimentos que en el supermercado no vemos almacenados en cámaras, pero igualmente al llegar a nuestros hogares los introducimos en el frigorífico. ¿Cuáles son? En el vídeo te los enumeramos y te explicamos el porqué.

Casi todos los productos que consumimos llevan consigo un proceso largo de producción, manipulación y conservación detrás. Hasta la llegada a nuestros hogares, cualquier hortaliza o fruta pasa varias semanas de transporte desde su recogida en el campo. En este proceso lo más importante es que los alimentos no pasen por diferentes cambios de temperatura.

Al sufrir cambios bruscos, los alimentos pueden llegar a contener miles de bacterias. La temperatura es el factor que más influye en el rápido desarrollo de gérmenes que producen intoxicaciones alimentarias. Mantener la cadena de frío o de calor será nuestra misión una vez compremos cualquier producto; evitaremos la reproducción de la listeria, bacteria que puede provocar una enfermedad transmitida por los alimentos.

Que el frigorífico esté entre los 0º y los 5º, comprobar las recomendaciones del proveedor, dividir la comida si fuese necesario en porciones para que se enfríe correctamente y la utilización de bolsas para transportar estos alimentos son algunas de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para que los alimentos se conserven de manera adecuada.

A su vez, en muchas ocasiones creemos que, congelando los productos, eliminaremos cualquier riesgo que puedan contener los alimentos. Esto no es del todo cierto, ya que puede que haya errores en el proceso y la comida se endurezca y pierda su valor nutritivo. Por ello, es recomendable el uso de etiquetas para saber cuándo se prepararon.

No obstante, existen productos que para su conservación, así como para que su textura y sabor sean óptimos, no debemos refrigerar. En el vídeo te explicamos cuáles son y dónde debes colocarlos para que no se pierda su calidad.

