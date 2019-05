Ideas fáciles para ganar espacio en tu armario

Abrir el armario y encontrar montañas de ropa apiladas sin seguir ningún tipo de orden genera un gran malestar y, peor aún, aumenta considerablemente los niveles de estrés. Pero las consecuencias de tener un ropero caótico no quedan ahí, el desorden provoca que tu ropa se estropee antes debido a que se arruga más de la cuenta. Asimismo, a parte de perder un valioso tiempo cada mañana mientras buscas las prendas que necesitas, es probable que no saques partido a toda tu vestimenta: seguro que tienes prendas debajo de ese montón que, al no encontrar en un golpe de vista, hace mucho tiempo que no te pones porque ni si quiera te acuerdas de que existen.

Es un error pensar que, para guardar la ropa de forma ordenada y metódica, es necesario dedicar un vestidor o tener un armario de amplias dimensiones. En este tutorial en vídeo de Nova Life te damos algunos trucos caseros con los que conseguirás que, al abrir el armario, puedas ver toda la ropa que posees, incluso si tu ropero es pequeño.

También es recomendable que, al comienzo de cada temporada, hagas una limpieza general de tu armario y te desprendas de la ropa que ya no utilices, ya que es un estorbo que lo único que hace es ocupar espacio. De esta manera, evitarás comprar prendas que no necesitas y sacarás el máximo partido a toda tu vestimenta.

Gracias a los trucos que te da el tutorial lograrás, de manera fácil, rápida y económica, acondicionar tu armario y que tu ropa luzca ordenada y sin arrugas.

