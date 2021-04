¿Es cierto que los adultos no deben tomar leche?

Los humanos empezamos a consumir leche de otros animales hace miles de años. Por lo general la leche más común que se consume es la de vaca, pero no es la única. Muchos quesos están hechos con leche de cabra e incluso de oveja. En el vídeo te contamos la respuesta a la pregunta que mucha gente se formula: ¿los adultos deberíamos de tomar leche?

La leche por lo general se bebe cuando somos pequeños, sobre todo la de nuestra madre, ya que favorece nuestro crecimiento. Sin embargo, por muchos años ha sido algo común y normal consumir leche siendo adultos, no sólo como bebida, sino en todo tipo de lácteos como el queso, los yogures, la mantequilla, e incluso el helado.

Con los nuevos estudios y las nuevas generaciones, se ha disminuido el consumo de leche de vaca en España. Hoy en día se bebe un 30% menos leche que en la última década, según los datos adquiridos por la farmacéutica Bayer. Y la razón es que una gran parte de la población sufre de intolerancia a la lactosa, un fenómeno que sólo se ha descubierto tras estudios recientes. Muchos adultos experimentan hinchazón, gases, dolor abdominal, incluso hasta diarrea y náuseas después de ingerir un vaso de leche.

A su vez, con las nuevas dietas cada vez más populares como la dieta vegana, el consumo de leche también ha disminuido por parte de los jóvenes. Una de las razones es la sostenibilidad y la mejora del planeta que logra tener este tipo de dieta. Un análisis, publicado por el WorldWatch Institute en Washington, afirmaba que la ganadería y el consumo de leche y carne producía más gases con efecto invernadero que cualquier otra cosa.

Por todas estas razones, no es sorpresa que la leche ya no se consuma tanto como antes, pero en el vídeo te contamos la verdad sobre si los adultos deberían o no consumir leche.

