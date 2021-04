Horóscopo fatídico: esto es lo malo (y bueno) que te espera según tu signo del Zodíaco

Creación de Victoria Braojos, de La Orden de Ayala, quien ejerce de maestra de ceremonias, este horóscopo pone su acento en cosas mundanas como andar con tacones o poner lavadoras. No pierdas detalle.

Aries: Ya lo decía tu madre “más vale pájaro en mano que ciento volando”. Se ha sentido dolido/a por tus palabras y comparaciones con otros... y ahora no llamará ni aunque reces 1.000 padres nuestros. Ármate de valentía, declárale tu amor y olvídate de esos otros/as que solo te hacen perder el tiempo.

Tauro: A pesar de no ser luna llena aúllas demasiado por las noches. Sabemos que eres un/una lobo/a y debes estar a la altura, pero los vecinos están pensando en presentar una queja formal... tendrás que pensar en insonorizar la habitación para seguir teniendo esas noches animales.

Géminis: Es la hora de terminar ese libro que dejaste a medias y, otras tantas cosas (como terminar de pintar esa pared que tienes a medias en tu casa). Generarás un cambio energético, que te ayudará a desbloquear ese plan que llevas tiempo pensando en realizar.

Cáncer: El técnico de la lavadora es causa de suspiros entre sus clientes, pero que le llames 5 veces en un mes... ¿no crees que es demasiado? Decídete antes de que se te adelanten e invítale a un café con churros mañanero. ¡Pruébalo! puede ser una experiencia religiosa.

Gato negro | iStock

Leo: Definitivamente lo tuyo no es poner lavadoras, nunca más recuperarás el color natural de esa prenda, pero… la vida te sonreirá hoy. Coge tu tarjeta de crédito y sal dispuesto/a a comprar, en un escaparate en el que nunca te habías parado, encontrarás una nueva prenda alucinante.

Virgo: La humildad no es una de tus virtudes, pero tendrás que buscarte la vida para aprender a conocerla… quizás unas clases de boxeo te ayuden, y pensar que no siempre llevas la razón.

Libra: En tu cabeza parecen que están tocando los tambores de Calanda las 24 horas del día, te está costando tomar esa decisión trascendental y esto no deja de trastornarte… ¡Vamos allá! Todo saldrá bien, cuenta hasta 10 y a por ello.

Escorpio: Lo de tu coche es de órdago, este fin de semana como actividad deportiva alternativa puedes pensar en lavarlo, ponerle aire a las ruedas y sacar esos restos de comida que están empezando a cobrar vida. Los grandes cambios empiezan por pequeñas transformaciones.

Sagitario: Esa mascarilla que llevas es poco sexy y necesitaría una modernización... casi casi como tú. La incomodidad que sientes tiene mucho que ver con el pasado y no superarlo. Haz todo lo posible por sentirte bien, Venus esta semana te acompaña dándote nuevas oportunidades amorosas.

Capricornio: El espejo últimamente te devuelve una imagen de ti deprimente, ¡con lo que tú vales y lo poco que te lo crees! Solo es cuestión de hacer un poco de ejercicio, cuidar esa dieta y arreglarte como si se casara tu prima la del pueblo. En dos semanas te sentirás increíble.

Acuario: Quien tropieza y no se cae, adelanta dos pasos. Pero yo no me arriesgaría demasiado esta semana a ir en tacones o zapatos demasiado incomodos. Estás un poco despistado/a, y eso puede ser causa de tropezón con caída incluida. Recuerda que vales más que nadie y esta racha pasará pronto.

Piscis: La zapatilla voladora ya no se estila...tienes que buscar una forma más moderada de enfadarte. Medita un poco la situación y prueba a usar la mejor de tus sonrisas acompañada de un “por favor”.