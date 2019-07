Sal de dudas con las previsiones de nuestra experta Victoria Braojos, de La Orden de Ayala. Esto es lo que nos cuenta.

Cáncer: además de estar celebrando tu cumpleaños, podrás celebrar muchos triunfos amorosos. No solo abarcarás el amor de pareja sino también con las personas más cercanas a ti, que te verán irresistible. Destacará tu lado más sensible, que un Tauro o un Capricornio sabrá apreciar correctamente. Si quieres acoger a todos los amores, recuerda, no das tanto de sí.

Leo: el verano llego cargado de calor, pero tú no tienes nada que envidiarle, ya que estás lleno de fuego, un fuego abrasador que encandilará a primera vista. Muchos amores furtivos pero no de larga duración. Diviértete con un Cáncer y busca estabilidad con un Aries.

Virgo: es importante que en el amor busques un igual a ti. Aunque creas que algo radicalmente diferente te hace divertirte más, la realidad es que te desestabiliza emocionalmente y crea bastante caos en tu vida. Para huir del caos, un Sagitario te vendrá muy bien aunque te aburrirá un poco. Si quieres noches movidas busca como compañía un Escorpio.

Libra: tu libido está por las nubes. Te sientes y eres magnético, romanticismo imparable, sensualidad palpable. Agradarás con intensas noches de pasión. Si tu capricho nocturno es un Escorpio quizás sea demasiado, es más fácil que potencies todo lo que puedes ofrecer con un Acuario.

Escorpio: después de mucho pensártelo es hora de estabilizarte con esa relación que tienes entre manos. Se despejarán tus dudas y te sentirás mucho más aliviado. Si además la persona elegida es un Piscis, mejor que mejor.

Sagitario: necesitas un soplo de libertad. Aprovecha estas vacaciones para pasar algunos días solos y disfrutando de ti mismo. El amor más necesario para ti en estos momentos es hacia tu propia persona. Te ayudará a mejorar tu creatividad y podrás ofrecer de cara al invierno más calidad a tu relación.

Qué bonito es el amor | iStock

Capricornio: la palabra es compartir. Necesitas dar y recibir cariño. Estar con la persona que amas al cien por cien y demostrarle todo lo que la quieres. Con otro Capricornio podrías hasta casarte, con un Escorpio o un Cáncer, comenzar una relación muy carismática que evolucionará poco a poco pero intensamente.

Acuario: comienzas una etapa en la que si pides al universo el amor verdadero, este te lo concederá. Dejarás de dar vueltas y te rendirás a los placeres de una pareja estable con la que compartir todos tus deseos. Huye de los Sagitario en estos momentos, necesitas signos que te den más posibilidades como un Capricornio, Tauro o Virgo.

Piscis: tu intuición es correcta. ¡Lánzate! Es la persona y el momento. Dile lo que sientes y te sorprenderá su respuesta. Es muy importante que antes de nada comuniques bien tus intenciones, sobre todo si es a un Escorpio, porque si es Aries, todo fluirá por si solo.

Aries: enamoradizo y a la vez muy atractivo. Estas dos cualidades marcarán un verano lleno de posibilidades. ¡Sí! Llegó el momento de enamorarte y ser correspondido. Un Piscis puede estar esperándote.

Tauro: cada vez te sentirás más comprendido por tu entorno y a la vez te sentirás amado, esto sacará tu lado más romántico y corresponderás correctamente cada gesto de generosidad que tengan contigo. Un Géminis agradecerá mucho más tu entrega y te puede ofrecer una relación muy tentadora.

Géminis: ligar sí, pero si hay algo más…. Estás aburrido de relaciones esporádicas y buscas algo más cerebral. Aprende a aceptar los regalos amorosos que te traerá el verano y sobre todo piensa que puede ser el momento de encontrarte con el amor de tu vida, que bien podría ser un Libra inteligente.