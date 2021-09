Herramientas, alimentos y otros objetos que no debes colocar encima de la encimera

La cocina es el corazón de la casa y uno de los espacios más importantes de cualquier hogar. Es el centro de la vida diaria de nuestra familia. Todo el mundo comienza un nuevo día en la cocina con una buena taza de café o un desayuno más elaborado para plantarle cara a todas las responsabilidades. Además, es un lugar de reunión, donde se preparan todas las comidas, el sitio donde guardamos los alimentos y el puesto de ocupación de algunos de los electrodomésticos más básicos en cualquier estilo de vida.

Esta habitación dispone de superficies que además aprovechamos para colocar algunos útiles. Todos empleamos la encimera para diversos fines relacionados con la comida y la ubicación de algunos aparatos electrónicos como el microondas, la tostadora o la cafetera de máquina. No obstante, existen ciertos elementos que no deberían colocarse en esta superficie bajo ningún concepto. En el vídeo te contamos cuáles son los objetos que no debes colocar encima de la encimera.

¿Por qué no emplazar estos elementos en la encimera?

La encimera recorre desde el fregadero hasta la vitrocerámica, pasando por varios huecos libres que generalmente usamos para emplazar ciertos elementos. Sin embargo, algunos de ellos pueden sufrir las consecuencias de agentes externos como la luz directa, el calor constante o el polvo, factores que pueden terminar afectando a las propiedades principales de aquello que colocamos.

Por ejemplo, a pesar de que la encimera de la cocina es el lugar obvio para guardar la tostadora, la licuadora y otros aparatos, no es nada aconsejable mantener objetos que no utilicemos con mucha regularidad. Lo mismo se aplica a las paletas o a las vajillas, especialmente si son piezas pequeñas. Son un nido de polvo, y no se recomienda tenerlos cerca del lugar donde se prepara la comida.

Los tarros y recipientes que contienen sal, azúcar, harina, café molido o cualquier otro ingrediente similar, además de ocupar espacio, es conveniente guardarlos en estantes. Dejarlos expuestos al aire libre puede hacer que se dañe el contenido debido a que la humedad y los vapores entran en los frascos fácilmente.

El mejor lugar para almacenar las especias no es ni la encimera ni las puertas cercanas a la campana extractora. El mejor lugar para guardarlas es dentro de un cajón lejos de la vitrocerámica o el horno, donde el calor puede debilitar su sabor con el tiempo. Finalmente el aceite de oliva, por otro lado, tampoco debería dejarse en el mostrador de la cocina. La luz y el calor directo puede hacer que se estropee rápidamente.

