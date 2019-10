El cambio de temperatura puede hacer que nuestra piel se seque mucho. Para combatirla podemos aplicar una serie de remedios caseros que, si los aplicamos periódicamente, terminarán con el problema rápidamente.

Con el cambio de estación, también cambia el cuerpo, ya que se ve afectado por el cambio de temperaturas y debe adaptarse a ello. Una de las zona donde más notamos el cambio, es la piel puesto que se seca mucho. Para que esto no suceda, te mostramos unos remedios caseros que puedes aplicar para acabar con el problema.

Una piel seca no es algo alarmante en cuanto a la salud, sin embargo es un signo que estéticamente no suele agradar a quien lo tiene, y hasta puede resultar un incordio. La piel está condicionada a factores medioambientales. Por ejemplo, las personas que viven en zonas frías tienen una piel más seca y sensible, y a la vez más tersa que aquellas que habitan en lugares cálidos.

También por ello, el tratamiento que aplicamos a nuestra piel no es el mismo todo el año. El cambio de temperaturas es como en la vida misma: tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El frío puede gustarte más o menos, pero debes saber que uno de los beneficios que llegan con él es que ayuda a nuestro cerebro a conciliar el sueño (diversos estudios demuestran que la temperatura ideal para dormir oscila entre los 15 y 20 grados centígrados).

El cuerpo humano, igual que el resto de seres vivos, debe adaptarse a los cambios que llegan con el frío. La piel reacciona contrayéndose los poros capilares, y esto puede provocar que no llegue el suficiente oxígeno ni la cantidad necesaria de nutrientes a las células de la epidermis, dando a la tez una apariencia más apagada.

Pero no te preocupes, tener la piel seca no es grave, y además puedes dormir tranquila (además, recuerda que en invierno se duerme mejor) con los remedios que te mostramos para que hagas en casa, en cualquier momento y así vayas donde vayas, lo hagas con una piel perfecta.

