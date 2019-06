Guía práctica para saber cómo eliminar manchas de la ropa según el tipo de comida

¡Otra vez te has manchado! Acabas de estrenar blusa y ya le ha caído una mancha, ¡y encima de vino! No te preocupes, no está todo perdido: en este tutorial en vídeo te explicamos una guía muy práctica para que puedas eliminar las manchas de la ropa según de qué tipo de comida sean.

Si pensabas que las manchas de vino o de tomate eran imposibles de eliminar, estás equivocado. Para cada tipo de mancha existe un remedio natural y casero con el que podrás recuperar tu ropa.

Hay alimentos cuyas manchas son más resistentes que otras, por lo que sacarlas cuesta verdadero esfuerzo. Además, parece que siempre que nos vestimos de blanco este color atrae los lamparones.

En este tutorial en vídeo te damos todas las fórmulas para que las manchas más difíciles desaparezcan de tu ropa. De esta forma podrás acabar con la suciedad provocada por alimentos tan distintos como el café, el tomate, el sudor o el vino.

Olvídate de tener que tirar tus prendas favoritas porque se han manchado y pon en práctica estos remedios caseros la próxima vez que estas aparezcan en tu ropa.

