Gafas con filtro de luz azul: ¿cuándo deberías plantearte comprarlas?

Estamos concienciados de lo importante que es protegerse de los rayos ultravioletas del sol pero, ¿tenemos en cuenta la luz artificial? Esta puede afectar a la vista debido a una excesiva exposición y, puesto que en la mayoría de los trabajos se utilizan dispositivos electrónicos, debemos ser precavidos. Por ello, se ha normalizado el uso de gafas con filtro de luz azul para cuidar los ojos. En el vídeo encontrarás algunas pautas para saber cuándo deberías plantearte comprar estas lentes.

Las gafas de filtro azul presentan unos cristales específicos para protegernos de la luz que procede de los aparatos electrónicos. Reducen entre un 15 y un 20% la intensidad del ambiente, por lo que la vista queda relajada ante la exposición de esta luz.

Son unas gafas que poseen una protección adicional para la iluminación LED y que, por tanto, sirven para cuidar los ojos de un exceso de luz. Aun así, no solo nos exponemos a este tipo de luz con los dispositivos electrónicos, sino que las pantallas publicitarias o la luz de las oficinas también cuentan con demasiada potencia.

Además, en el caso de presentar dioptrías, este filtro azul también se puede añadir al cristal, por lo que no necesitaríamos dos gafas diferentes. Al igual que no es imprescindible contar con un problema ocular para poder utilizar estas lentes, ya que se venden gafas que solo tienen el filtro, sin afectar a la visión.

¿Cómo funcionan las gafas con filtro azul?

Los ojos tienen la capacidad de bloquear la luz ultravioleta antes de que esta llegue a la retina, impidiendo el paso de más del 99%. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la luz azul, lo que no suponía un problema cuando no existía tanta exposición. Ahora, con los dispositivos digitales, ha aumentado el tiempo de riesgo, por lo que ya accede más cantidad de luz artificial a la vista.

Por ello, las gafas son un excelente bloqueador de luz azul, ya que su función es que los rayos reboten en el cristal, para que no afecten a los ojos. De esta manera, es posible realizar las jornadas de trabajo delante del ordenador sin experimentar fatiga visual o problemas a largo plazo.

En este vídeo encontrarás cuándo deberías plantearte adquirir unas gafas con filtro de luz azul. Recuerda que proteger los ojos es muy importante si queremos disfrutar de una vista excelente por muchos años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Así puedes prevenir los ojos secos de forma sencilla

Remedios caseros contra los ojos irritados