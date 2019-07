Las altas temperaturas de verano hacen que nuestro aseo personal y los desodorantes sean insuficientes para evitar el mal olor corporal. El exceso de calor en verano provoca que comencemos a sudar más de lo normal, aunque este no es el verdadero culpable del mal olor, sino un grupo de bacterias aficionadas a los ambientes húmedos que transforman compuestos químicos en la piel para dar lugar a moléculas olorosas y terminan haciendo que desprendamos un olor desagradable.Toma nota, porque te vamos a enseñar en este vídeo un truco con el que podrás evitar el mal olor corporal incluso los días más calurosos, un truco sencillo pero efectivo.

El verano es una época maravillosa si estás de vacaciones en la playa tirado, pero esta añorada estación también tiene su parte negativa, además de las desagradables plagas de cucarachas y mosquitos.

Es tiempo de vacaciones y ocio, de hacer los miles de planes que no puedes concebir en otra época del año, quedar con toda la gente que no ves durante la temporada de frío mientras el trabajo es tu mayor preocupación; de viajar y conocer otros lugares (lo que implica caminar mucho), es tiempo de hacer actividades al aire libre y de pasar poco por casa. Todo esto conlleva a ese desagradable olor que inevitablemente aparece, por más que nos hayamos duchado, nos hayamos echado desodorante o esa maravillosa fragancia que tanto nos gusta. A lo mejor el resto de gente no lo aprecia, pero nosotros sí. Si no nos gusta tener cerca a gente que huele mal en el transporte público o en la cola del súper, mucho menos nos agrada sentir que ese mal olor proviene de nosotros mismos.

El verano es una época de despreocupación y, sin embargo, estamos preocupados. Ni más ni menos que por el mal olor, y mira que hemos probado a llevar toallitas encima, desodorante, colonia o perfume, pero nada, no encontramos la solución definitiva. Hasta ahora, porque con este sencillo truco dirás adiós al mal olor y la preocupación. ¡A disfrutar del verano!

