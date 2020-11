Esto es lo que debes hacer para que tu mascota suelte menos pelo

Que tener una mascota es una alegría, nadie lo duda. Que es un trabajazo, también. Porque hay una diferencia, aparte de la alegría, entre la casa de quien no tiene al de que sí tiene mascotas: los pelos.

Por mucho que cepilles, por mucho que utilices ese champú que te dijeron… hay pelos por doquier. Más si tienes perro que si tienes gato pero con minino también. ¿Hay algo que puedas hacer para que tu animalillo suelte menos pelos?

Hablamos con el veterinario Juan Pascual al respecto y esto es lo que nos cuenta. “Los perros y gatos mudan su pelo dos veces por año, en otoño y primavera. Aunque vivan en un apartamento cambiarán el pelo porque ese proceso no depende sólo de la temperatura sino que también de las horas de luz que tiene el día. Así que como no vamos a poder evitar la pérdida de pelaje, es muy importante cepillar a nuestra mascota con frecuencia. Eso va a ser un factor clave para que el pelo esté sano. En los gatos es especialmente recomendable para evitar que se les formen bolas de pelo en el estómago. No es que sean un problema mayor, pero los mininos tienden a lamerse mucho. Ese exceso de pelo puede formar una bola pilosa que luego vomiten. Un modo de minimizarlo es con un cepillado frecuente”, aclara Pascual.

Gato | iStock

Pero hay otros elementos que van a afectar a la caída del pelo: “Hay otras razones por las que un perro o gato pueden perder pelo: stress, parásitos, dolor u otras enfermedades. Por ello, para que nuestro animal luzca siempre un pelaje perfecto es importante desparasitarles tanto de parásitos externos (pulgas y garrapatas) como de gusanos internos. Otro punto clave es que el animal reciba una alimentación equilibrada y adecuada a su raza, nivel de ejercicio que practique y edad. Una alimentación deficitaria repercutirá en los nutrientes que el pelo tiene disponible para crecer.”, analiza

Más consejos: “Que el animal, en este caso el perro, pasee frecuentemente y haga ejercicio es muy importante también porque reduce su estrés y además hará que suelte pelo fuera de casa, se frote, etc lo que contribuirá a la fortaleza de su pelaje. En cualquier caso si nuestro perro está sano, bien desparasitado, con una buena alimentación y sus paseos diarios tendrá un pelo de buena calidad que debemos cepillar frecuentemente, pero con más ahínco en las épocas de muda: otoño y primavera”.

“Hay otras causas por las que nuestros amigos pueden presentar alopecia, por ejemplo, el dolor. Si a un gato le duele una articulación es probable que se lama y ese lamido afecte al pelo en esa zona. Además, hay otros procesos como ciertos tipos de cánceres o disfunciones hormonales que pueden afectar al lustre del animal. En estos casos hay que acudir sin falta a un veterinario”, finaliza Pascual.