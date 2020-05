Tienes un evento, has quedado con alguien o tienes que hacer una videollamada y quieres estar perfecta. Eliges tu look días antes, u horas, y, al ponértelo, descubres que el top o camisa que has escogido se transparenta. Si esta situación te ocurre a menudo y no sabes qué sujetador es el mejor en estas ocasiones, te recomendamos que veas el vídeo superior para que salgas de dudas.

Elegir un sujetador que sea bonito y nos siente bien no siempre es tarea fácil. En el mercado hay multitud de marcas y modelos que hacen difícil la decisión de escoger un sostén. Puede ser clásico, con aros y con el cierre atrás o, por el contrario, puede ser sin aros ni relleno si te gusta ir más cómoda.

Elijas el sujetador que elijas, lo más importante es que escojas bien tu talla, para que no te resulte incómodo al llevarlo puesto. Además, el material también importa. Los hay de algodón, que son más prácticos para el día a día o de encaje, más elegantes. Cada sostén también depende de la finalidad que tenga porque, por ejemplo, los sujetadores deportivos dan más sujección al pecho aunque a veces sus colores no sean los que más favorecen.

Para camisetas o blusas especiales también existen los sujetadores que se abrochan delante, que sirven para las camisetas con espalda de nadador, o los que tienen los tirantes desmontables, que son ideales para cualquier top o vestido palabra de honor. Si la prenda que has escogido tiene la espalda al aire, quizás te convenga más ponerte un sostén autoadhesivo de gel o unas pezoneras.

Si has elegido una camiseta o blusa semitransparente y el sujetador se diferencia desde el exterior, en el vídeo superior te decimos qué color de sostén debes escoger para disimularlo aunque tu top o vestido sea fino.

