Los espaguetis, por lo general, vienen envasados en bolsas de plástico. Lo normal es abrir estos paquetes por un extremo aunque, como seguramente ya te haya ocurrido, solemos terminar rompiendo la bolsa o permitiendo que entre aire en ella al irla a cerrar. Por ello, en el vídeo te mostramos la forma adecuada de conservar los espaguetis que te han sobrado.

Los espaguetis, aunque aguantan bastante tiempo expuestos a temperatura ambiente, terminan estropeándose. Pese a ser una comida de lo más habitual, muchas veces descuidamos cerrar correctamente la bolsa en la que los compramos, haciendo que pierdan parte de su calidad. Asimismo, es muy frecuente romper el envase de plástico más de lo que nos gustaría, provocando que luego nos cueste mucho más esfuerzo cerrarlo.

Nunca es agradable tirar comida a la basura, y más si sabemos que ésta se ha puesto mala por nuestra culpa. Es habitual que pensemos que únicamente la comida que debe ir a la nevera se puede estropear. Sin embargo, tanto la pasta, como las conservas o cualquier otro tipo de comida, pueden perder calidad. Es muy importante que comprobemos bien la fecha de caducidad de los alimentos antes de comprarlos en el supermercado, ya que en muchas ocasiones los compramos a punto de caducar. Asimismo, presta especial atención a la forma adecuada de guardar la comida, en qué lugar ha de ir y cómo la debes envasar.

En el caso de los espaguetis, aunque pueda parecer irrelevante, es de especial importancia cerrar el paquete en el que están guardados de manera apropiada. Si no lo hacemos, es posible que, con el tiempo, terminen estropeándose. Pese a que los espaguetis son un alimento bastante barato y dan mucho de sí, ver que se han estropeado justo antes de empezarlos a cocinar es bastante molesto. Por ello, te recomendamos ver el vídeo y conocer cómo los has de guardar. De esta forma tendrás el paquete de espaguetis perfectamente cerrado, y no volverás a preocuparte de que la pasta esté bien conservada y guardada.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Cómo reducir las calorías en tu dieta sin darte cuenta

Cómo conservar el pan para no bajar a la calle todos los días